Elektriğe ZAM gelecek mi? Bakan Dönmez'den son dakika açıklaması: 2023 Elektrik fiyatları...

Elektriğe zam gelip gelmeyeceği hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Birçok kişi arama motorlarında "Elektriğe ZAM gelecek mi? Elektrik fiyatları değişecek mi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamanın detayları...

ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Elektrik le ilgili soru üzerine konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Elektrik ve doğal gaza zam var mı" sorusuna açıklama getirerek, "İlk değerlendirmelere göre zam yapılmayacak”

ELEKTRİK FİYATLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Bakan Dönmez, elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik yaptığı açıklamada ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu olmayacağını söyledi.

Bakan Dönmez, "Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" dedi.

