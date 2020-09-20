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Elektrik aboneliğini devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

İşyeri olarak kullandığı dükkanı devredip emekliliğe ayrılan esnaf, elektrik aboneliğini devretmediği için tam 8 sene sonra hayatının şokunu yaşadı. Yıllar süren davaya son noktayı Yargıtay koydu.

Elektrik aboneliğini devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı

Yıllarca çalıştırdığı dükkanı 2005 yılında bir başkasına devreden Ö.K. isimli esnaf, bir ânlık unutkanlıkla elektrik aboneliğini kapatmayı ya da devretmeyi unuttu. 2013 senesinde elektrik dağıtım şirketi, ödenmemiş faturaları tahsil etmek için emekli esnafı icraya verdi.

Ö.K., haciz işlemine itiraz etti. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yolunu tutan elektrik dağıtım şirketi avukatı, aboneliğin Ö.K. adına kayıtlı olduğunu, borcun ödenmesi gerektiğini bildirdi. Mahkeme, esnafın işyerini üçüncü bir kişiye devrettiğini, belirtilen elektriği kullanmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmetti. Davacı şirket kararı temyiz etti.

Yargıtay 3. Hukuk Dâiresi, emsâl bir karara imza attı. Davalı Ö.K.'ın aboneliği devretmediği için aboneliğin yürürlükte olduğunu, çıkartılan borçtan Ö.K.'nn sorumlu olduğuna hükmetti. Kararda, "Çıkartılan borçtan hem Ö.K. hem de fiziki kullanıcı sorumludur. Borcu iki taraf müteselsilen ödemelidir" denildi.

  1. Hukuk Dâiresi, oy birliği ile mahkeme hükmünün bozulmasına karar verdi.

(İHA)

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