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Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik tüketim desteği başvurusu yaparken bu noktaya dikkat

04.10.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik desteği başvuru şartları ve ekranı yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlara verilen sosyal yardımlar arasında elektrik tüketim desteği de yer alıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destekleri Programı'na ilişkin açıklamasında, elektrik desteği hakkında da bilgi verdi. Peki, elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır?

Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik tüketim desteği başvurusu yaparken bu noktaya dikkat

Elektrik tüketim desteği başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Sosyal yardımlar arasında yer alan elektrik desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Elektrik desteği başvurusu yaparken hanede yaşayan kişi sayısı önemli. 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği, 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği, 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği veriliyor.
ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Bakan Yanık, “Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 108 lira, 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 144 lira, 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 180 lira ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği 216 lira sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

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