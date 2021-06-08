FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrik desteği yardımı nakit alınır mı? Kronik hastalara elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır?

Elektrik desteği yardımı nakit alınır mı? Kronik hastalara elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır?

08.06.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dar gelirli ailelere maddi anlamda destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik desteği yardımı sunulmaktadır. Bu yardımda kronik hastalar ise hem cihaz yardımı hem de elektrik desteğinden yararlanabilmektedir.

Elektrik desteği yardımı nakit alınır mı? Kronik hastalara elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde pek çok aile maddi anlamda olumsuz etkilendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dar gelirli aileleri bir nebze de olsa rahatlatmak için elektrik desteği yardımı sundu. PTT iş yerlerine başvurularak alınan bu yardımdan kronik hastalara da destek almaktadır. Kronik hastalar, elektrik desteği başvuru şartlarını haberimizden ayrıntılı bir şekilde öğrenebilir.

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NAKİT ALINIR MI?

PTT iş yerlerine başvuru yapılarak elektrik desteği yardımı alınabiliyor. Bu destekten yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar, PTT’den sunulan yardımı nakit olarak çekebiliyor.

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NE KADAR?

Elektrik desteği yardımından yararlanan vatandaşların 150 kilowatt saat elektriğe kadar faturalarına yardım edilmektedir. Bu da 80 TL civarına denk düşüyor. Ancak kronik rahatsızlığı bulunan ve evde cihaz kullanan hastaların ise 200 TL’ye kadar faturalarına destek yapılmaktadır.

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Elektirik desteği yardımına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların kimlik belgelerini ve elektrik faturalarını götürerek PTT şubelerine başvurmaları yeterlidir.

KRONİK HASTALAR İÇİN ELEKTRİK PARASI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Aylık 200 TL elektrik faturası yardımı almak isteyen kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların aşağıdaki şartları tamamlaması gerekmektedir.

Hastanın ağır ve kronik bir rahatsızlık nedeniyle makineye ihtiyaç duyması

Hastanın 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğu tespit edilmesi

Hastanın Devletten 2828 sayılı kanun kapsamında evde bakım yardımı almaması,

Elektrik desteği yardımı nakit alınır mı? Kronik hastalara elektrik desteği başvurusu nasıl yapılırr

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ VERİLMESİ HAKKINDAKİ KARAR

MADDE 1- (1) Bu Karar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik tüketim desteği verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

MADDE 3- (1) Sosyal Yardımlaşına ve Dayanışma Vakıflarınca, düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği verilir.

(2) Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilir.

(3) Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin mesken haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovatsaat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
SGK ve Bağkur emeklilerine 460 TLSGK ve Bağkur emeklilerine 460 TL
Bakım parası ne kadar?Bakım parası ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

Korkunç olay! Genç kız Galata Kulesi'nde böyle intihar etti

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

Destek ödemeleri bugün hesaplarda!

BDDK'dan yeni düzenleme!

BDDK'dan yeni düzenleme!

Ünlü ekonomistten Bukele'ye destek: Arkandayız başkan!

Ünlü ekonomistten Bukele'ye destek: Arkandayız başkan!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.