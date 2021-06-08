Elektrik desteği yardımı nakit alınır mı? Kronik hastalara elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde pek çok aile maddi anlamda olumsuz etkilendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dar gelirli aileleri bir nebze de olsa rahatlatmak için elektrik desteği yardımı sundu. PTT iş yerlerine başvurularak alınan bu yardımdan kronik hastalara da destek almaktadır. Kronik hastalar, elektrik desteği başvuru şartlarını haberimizden ayrıntılı bir şekilde öğrenebilir.
PTT iş yerlerine başvuru yapılarak elektrik desteği yardımı alınabiliyor. Bu destekten yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar, PTT’den sunulan yardımı nakit olarak çekebiliyor.
Elektrik desteği yardımından yararlanan vatandaşların 150 kilowatt saat elektriğe kadar faturalarına yardım edilmektedir. Bu da 80 TL civarına denk düşüyor. Ancak kronik rahatsızlığı bulunan ve evde cihaz kullanan hastaların ise 200 TL’ye kadar faturalarına destek yapılmaktadır.
Elektirik desteği yardımına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların kimlik belgelerini ve elektrik faturalarını götürerek PTT şubelerine başvurmaları yeterlidir.
Aylık 200 TL elektrik faturası yardımı almak isteyen kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların aşağıdaki şartları tamamlaması gerekmektedir.
Hastanın ağır ve kronik bir rahatsızlık nedeniyle makineye ihtiyaç duyması
Hastanın 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğu tespit edilmesi
Hastanın Devletten 2828 sayılı kanun kapsamında evde bakım yardımı almaması,
MADDE 1- (1) Bu Karar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca Türk vatandaşlarından aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin asgari ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik tüketim desteği verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2- (1) Bu Karar, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3- (1) Sosyal Yardımlaşına ve Dayanışma Vakıflarınca, düzenli yapılan sosyal yardımlar veya aylıklardan faydalandırılan hanelerden Türk Vatandaşı hak sahiplerine, hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar elektrik tüketim desteği verilir.
(2) Elektrik tüketim desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilir.
(3) Elektrik tüketim desteği kapsamında aktarılacak tutarların hesaplanmasında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan elektrik faturalarına esas tarife tablolarında alçak gerilim seviyesinden bağlı mesken abone grubu için belirlenmiş bedeller ile pay, fon ve vergilerin mesken haneler için uygulanan tavan oranları dahil edilerek kilovatsaat başına ortaya çıkan birim bedel dikkate alınır.
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