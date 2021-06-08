Elektrik desteği yardımı nakit alınır mı? Kronik hastalara elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır?

Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde pek çok aile maddi anlamda olumsuz etkilendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dar gelirli aileleri bir nebze de olsa rahatlatmak için elektrik desteği yardımı sundu. PTT iş yerlerine başvurularak alınan bu yardımdan kronik hastalara da destek almaktadır. Kronik hastalar, elektrik desteği başvuru şartlarını haberimizden ayrıntılı bir şekilde öğrenebilir.

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NAKİT ALINIR MI?

PTT iş yerlerine başvuru yapılarak elektrik desteği yardımı alınabiliyor. Bu destekten yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar, PTT’den sunulan yardımı nakit olarak çekebiliyor.

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMI NE KADAR?

Elektrik desteği yardımından yararlanan vatandaşların 150 kilowatt saat elektriğe kadar faturalarına yardım edilmektedir. Bu da 80 TL civarına denk düşüyor. Ancak kronik rahatsızlığı bulunan ve evde cihaz kullanan hastaların ise 200 TL’ye kadar faturalarına destek yapılmaktadır.

ELEKTRİK DESTEĞİ YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

Elektirik desteği yardımına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların kimlik belgelerini ve elektrik faturalarını götürerek PTT şubelerine başvurmaları yeterlidir.