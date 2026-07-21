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Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarında Gizli Kalemler Neler?

Elektrik, doğalgaz ve su faturaları çoğu zaman sadece tüketim miktarına bakılarak kontrol ediliyor. Oysa faturaların alt satırlarında yer alan bazı kalemler, ödediğiniz tutarın neden beklediğinizden yüksek olduğunu anlamanızı sağlıyor.

Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarında Gizli Kalemler Neler?

Peki o kalemler neler? Yakından bakıyoruz! 👇

Vergiler

Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarında Gizli Kalemler Neler? 1

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yalnızca kullandığınız hizmet için ödeme yapmazsınız. Toplam tutarın içine KDV başta olmak üzere çeşitli yasal vergiler de eklenir. Tüketim arttıkça vergi tutarı da yükselir ve bu durum faturanın beklenenden pahalı görünmesine neden olur.

Dağıtım bedeli

Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarında Gizli Kalemler Neler? 2

Dağıtım bedeli, elektrik veya doğalgazın evinize ulaştırılması için alınan hizmet ücreti. Çoğu zaman tüketim bedelinden sonra faturadaki en yüksek kalemlerden biri oluyor. Bu nedenle az enerji kullandığınızı düşünseniz bile toplam tutar yüksek gelebilir. Dağıtım bedeli her faturada ayrı olarak gösterilir.

Sayaç okuma bedeli

Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarında Gizli Kalemler Neler? 3

Bazı aboneliklerde sayaçların okunmasıyla ilgili hizmet bedeli de faturaya yansıtılıyor. Tutarı düşük görünse de yıl boyunca düzenli ödendiğinde toplam maliyet oluşturmakta. Bu sebeple küçük rakamları göz ardı etmemekte fayda var. Faturanın detay bölümünde bu kalemi görebilirsiniz.

Geçmiş dönem borcu

Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarında Gizli Kalemler Neler? 4

Önceki aylardan kalan ödenmemiş tutarlar yeni faturaya eklenebiliyor. Bu tarz bir durumda tüketiminiz değişmemiş olsa bile ödemeniz daha yüksek çıkar. Faturadaki geçmiş dönem borcu bölümünü kontrol etmek bu yüzden çok önemli. Eğer otomatik ödeme kullanıyorsanız bu detayı fark etmeyebilirsiniz, daha dikkatli olmakta fayda var.

Gecikme faizi

Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarında Gizli Kalemler Neler? 5

Son ödeme tarihi geçen faturalara gecikme faizi uygulanıyor. Bazı kullanıcılar yalnızca ana borca baktığı için faiz kısmını gözden kaçırıyor. Oysa bu bilgi faturada açık şekilde yer alıyor.

Kademe tarifesi

Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarında Gizli Kalemler Neler? 6

Elektrik ve su tüketiminde belirli sınırların aşılması durumunda farklı fiyatlandırmalar uygulanıyor. Bu sisteme kademe tarifesi adı veriliyor. Birkaç birim fazla tüketim bile daha yüksek ücret ödemenize neden oluyor.

Atık su bedeli

Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarında Gizli Kalemler Neler? 7

Su faturalarında yalnızca kullandığınız temiz suyun bedeli bulunmuyor. Atık su hizmeti için de ayrıca ücret tahsil ediliyor. Bu kalem birçok kişi tarafından fark edilmiyor ancak toplam tutarı fazlasıyla etkiliyor. Faturadaki atık su bölümünü kontrol ederek ödemenizin nasıl hesaplandığını görebilirsiniz.

Sayaç endeksi

Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarında Gizli Kalemler Neler? 7

Faturada yer alan eski ve yeni sayaç endeksleri tüketiminizin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını gösterir. Endeks bilgilerini kontrol ederek yanlışlıkları yakalayabilirsiniz. Şüpheli bir durum varsa ilgili kuruma itiraz edebilirsiniz.

Tarife bilgisi

Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarında Gizli Kalemler Neler? 9

Aboneliğinizin hangi tarifeye bağlı olduğu faturada açıkça belirtilir. Tarife değişiklikleri ise ödemenizin miktarını değiştirebilir. Hem tüketim miktarını hem de uygulanan tarifeyi de kontrol etmeniz gerek.

Diğer yasal kesintiler

Elektrik, Doğalgaz ve Su Faturalarında Gizli Kalemler Neler? 10

Bazı faturalarda hizmete bağlı farklı yasal kesintiler de yer alabilir. Çoğu kişi bu detayları incelemeden ödemesini yapıyor. Oysa faturanın detay kısmı ödediğiniz her kuruşun nereye gittiğini gösteriyor. Faturanızı satır satır okumaktan çekinmeyin.

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