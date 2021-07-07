Elektrik-elektronik sektöründen ilk yarıda 6,8 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 artarak 104 milyar 982 milyon dolara yükseldi.

Geçen yılın ilk yarısında 4 milyar 703 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren elektrik-elektronik sektörü, bu yılın aynı döneminde yüzde 46,3'lük artışla 6 milyar 880 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sektörün haziran ayındaki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,1 artış ile 1 milyar 307 milyon dolar oldu. Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay hem yılın ilk yarısında hem de haziran ayında yüzde 6,6 olarak gerçekleşti.

SEKTÖRDEN İLK YARIDA EN FAZLA İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A

Elektrik-elektronik sektörünün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, yılın ilk yarısında en fazla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,9 artış ve 988,6 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, yüzde 44,8 artış ve 652,6 milyon dolarla Almanya, yüzde 57,9 artış ve 463,3 milyon dolarla Fransa takip etti.

Yılın ilk yarısında en fazla elektrik-elektronik ihracatı yapılan dördüncü ülke olan İtalya'ya yapılan elektrik-elektronik ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108,6 artarak 375,3 milyon dolar oldu.

Sektörün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Geçen yılın ilk yarısında AB ülkelerine 2 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 53,4 artışla bölgeye 3 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. AB'yi, yüzde 64,3 artış ve 1 milyar 210 milyon dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti.

İSTANBUL'DAN 3 MİLYAR 575 MİLYON DOLARLIK ELEKTRİK-ELEKTRONİK İHRACATI

Yılın ilk yarısında elektrik-elektronik; otomotiv endüstrisi (yüzde 13,7), kimyevi maddeler ve mamulleri (yüzde 11,4), hazır giyim ve konfeksiyon (yüzde 9) ve çelik (yüzde 8,8) sektörünün ardından yüzde 6,6 ile ihracattan en fazla pay alan beşinci sektör oldu.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 3 milyar 575 milyon dolarla yılın ilk yarısında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'un elektrik-elektronik sektöründeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,5 arttı.

İhracatta İstanbul'u, yüzde 59,2 artış ve 1 milyar 280 milyon dolarla Manisa, yüzde 85,2 artış ve 370 milyon 179 bin dolarla Denizli takip etti.

En fazla elektrik-elektronik ihracatı gerçekleştirilen dördüncü il Kocaeli'nin elektrik-elektronik ihracatı ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,9 artarak 349 milyon 599 bin dolar oldu.

Kaynak: AA



