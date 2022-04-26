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Elektrik faturaları desteğinde yeni gelişme! Kapsam genişliyor…

26.04.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarına gelen zamların ardından verilen desteklerde de kapsam değişikliğine gidiliyor. Cihaza bağlı kronik hastalara elektrik desteği ödemesinin bu ay yapılması beklenirken diğer kronik hastaların da bu destekten yararlanması için bazı değişiklikler yapılacak. İşte elektrik faturası desteğinde yaşanan son gelişmelerin detayları…

Elektrik faturaları desteğinde yeni gelişme! Kapsam genişliyor…

Elektrik faturaları için verilen destekte kapsam genişliyor. Son dakika gelen habere göre bakanlık harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalıkları nedeniyle cihaza bağlı yaşayan vatandaşlara “elektrik desteği” müjdesi verdi. Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı’nın ilke kararı doğrultusunda nisan sonu itibarıyla cihaza bağlı kronik hastalara da elektrik desteği ödemelerini gerçekleştirecek.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre; orak hücreli anemi hastalığı nedeniyle yüzde 90 oranında engelli olan A.K. ve benzer hastalıklara sahip hastalar TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak elektrik desteğinin artırılmasını istedi. A.K. engelli olması nedeniyle çalışamadığını, kullandığı tıbbi cihazların elektrik bedelini karşılamakta ve genel olarak maddi açıdan zorlandığını belirterek yardım talep etti. Dilekçe Komisyonu başvuruları bakanlığa iletti. Bakanlığın komisyona gönderdiği yazılı yanıtta, yüzde 70 ve üzeri engelliliğe sahip, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere belli oranlarda aylık bağlandığına dikkat çekerek, A.K.’nın da bu çerçevede aylık aldığı kaydedildi.

elektrik faturası

‘103 TL VE 206 TL ARASINDA ÖDEME YAPILIYOR’

Bakanlık, Cumhurbaşkanı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara bağlanan aylığın yan ısıra, düzenli sosyal yardım almaya hak kazananlara “Elektrik Tüketim Desteği” (ETD) yapıldığını belirtti. ETD programı kapsamında iki kişilik haneye 75, 3 kişilik haneye 100, 4 kişilik haneye 120 ve 5 ile daha üzeri üyesi bulunan hanelere ise 150 kilovatsaat elektrik karşılığı para desteği verildiğini aktaran bakanlık, Nisan 2022 ödeme dönemi itibarıyla bu yardımların 103 TL ile 206 TL arasında değiştiğini kaydetti.

Bakanlık, elektrik yardımı dışında hak sahiplerine ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hanelerin cihaz bağlama tarihideki birikmiş borçlarının ödenmesi ve kesintisiz güç kaynağı desteği verildiğini anımsattı.

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CİHAZA BAĞLI OLANLAR

Bakanlık, cihaza bağlı olan hastalara elektrik desteği konusunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Ocak 2022 tarihinde onayladığı “Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Destek Tüketim Programı İlke Kararı”na vurgu yaptı. Bakanlık, “25 Ocak 2022 tarihinden itibaren elektrik tüketim desteğinden Cumhurbaşkanı’nın onayı ile ‘Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Tüketim Programı İlke Kararı’ ile SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamına giren ve cihaza bağımlı olarak yaşayan hastaların hanelerinden belirlenen hak sahiplerine ETD kapsamında tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni ile aylık 150 kilovatsaat tüketimlerinin karşılığı tutarınca destek verilmesine yönelik mevzuat ve sistem çalışmaları sürdürülmektedir” bilgisini verdi.

KAPSAM GENİŞLEYECEK

Cihaza bağlı olanlara verilecek elektrik desteğine ilişkin “sistem çalışmalarının nisan sonu” itibariyle tamamlanmasının planlandığını belirten bakanlık, toplumdaki daha fazla kronik hastanın bu destekten yararlanması için kriterlerde de esnemeye gidiyor. Suiistimalleri önleyici sıkı tedbirlerle belirlenen destek kriterlerinin, daha çok hastanın yararlanması için gevşetildiği, bu çerçevede ilk ödemelerin de bayram sonrasında gerçekleştirileceği öğrenildi. Böylece 2021 yılında Türkiye genelinde sadece 144 haneye 170 bin 837 TL’lik elektrik tüketim desteği verilirken, yeni kararla bu desteği alanların sayısı da katlanarak artacak.

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