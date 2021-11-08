Elektrik faturaları düşecek mi? Erdoğan, TRT payının kaldırılacağını açıkladı!

8 Kasım tarihinde bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklama sonrası faturalarda düşüş olup olmayacağı merak ediliyor. Peki elektrik faturaları düşecek mi?

ELEKTRİK FATURALARI DÜŞECEK Mİ?

Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık."

"Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir."

"Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacak."

"Genç işsizliği önlemek için 251 organize sanayi bölgesinde açmayı taahhüt ettiğimiz mesleki eğitim merkezlerinden 87’sini faaliyete geçirdik. Halen hazırlıkları süren 164 mesleki eğitim merkezini de inşallah Ocak ayında açıyoruz."



