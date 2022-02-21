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Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

21.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturasıyla ilgili son dakika gelişmeleri merak edilirken hem konutlarda hem de ticari alanlara kullanılan elektrik fiyatlarında yapılacak düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Buna göre 1 lira 37 kuruşluk elektrik fiyatında yüzde 18'lik indirim yapılaması öngürülüyor. İşte elektrik faturalarında yeni tarife için son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Son dakika: Son günlerin en tartışılan konularından biri de elektrik faturaları oldu. Yüksek elektrik faturalarından şikâyetçi olan vatandaşın elini rahatlatmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Elektrik faturası düzenlemesi için hem konut hem de esnaflar için çalışmanın detayları netleşiyor. Son gelen bilgilere göre esnafa uygulanacak kademeli tarifede günlük 15 KWH ve aylık 450 KWH planlaması öngörülürken, meskende de ilk kademede yüzde 18’e varan indirim bekleniyor.

Öte yandan yapılan çalışmada sivil toplum örgütleri içinde dikkat çeken bir düzenleme var. Elektrik faturası düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile yürürlüğe girecek. Yeni elektrik düzenlemesinin Hazine'ye yıllık maliyetinin 6 milyar TL olması bekleniyor.

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VATANDAŞIN ELEKTRİK FATURASI YÜZDE 18 DÜŞECEK

Konutlarda 210 KWH altında tüketilen elektrik kademesinde 1 KWH elektrik bedeli 1,37 TL iken 210 KWH üzerinde tüketin elektrik tarifesinde 1 KWH elektrik bedeli 2,06 TL olarak dikkat çekiyor.

A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, yeni elektrik tarifesi ile ilgili bilinmeyenleri anlatarak şu ifadeleri kullandı: Yeni elektrik tarifesinde bazı formüller netleşmeye başladı. Özellikle konutta düşük tarifede uygulanması planlanan elektrik indirimi değerlendiriliyordu. Buna ilişkin somut verilere ulaşıldı. 1 lira 37 kuruşluk elektrik fiyatında yüzde 18'lik bir indirim düşünülüyor. Bununla ilgili nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Yüzde 18 oranında bir indirim yapılırsa düşük tarifedeki elektrik fiyatı 1 lira 37 kuruştan 1 lira 12 kuruşa düşmüş olacak. Bu hesaba göre ayda 210 khw elektrik tüketen vatandaşın elektrik faturası 288 liradan 235 liraya düşecek. Yani 53 liralık bir indirim söz konusu olacak.

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ESNAFIN FATURASINA 300 LİRALIK İNDİRİM YANSIYACAK

Bir uygulamada esnafa yönelik olacak. Esnafın kullandığı elektriğin fiyatı 2 lira 74 kuruş. Esnafa yönelik kademeli tarife getirilmesi planlanıyor. Bunun kademesi ise aylık 450 kilovat saat olacak. Yani 450 kilovat saattin altında daha düşük bedel üstünde ise daha yüksek bedel ödeyecek esnaf. Esnafın ödediği kilovat başına 2 lira 74 kuruş ise 2 lira 6 kuruşa düşecek. Bu da yüzde 25 indirim anlamına geliyor. 450 kilovat elektriğin maliyeti esnafa 1233 lira ancak bu formül hayata geçerse elektriğin fiyatı 927 liraya düşmüş olacak. Bu da 300 liranın üstünde bir indirim anlamına geliyor.

Cem evleri, dernekler, vakıflar STK'lar da mesken tarifesine geçebilecek. Bu da elektrik faturalarının yüzde oranında indirme girmesi demek.


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