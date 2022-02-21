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Elektrik faturaları onları fena vurdu! ‘Nefes alamıyorum’

21.02.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarına yapılan zam sonrası solunum cihazı kullanan hastalar düzenleme talep etti. KOAH Hastaları Derneği Başkanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem "Bu hastalar, yaşamları için gerekli olan, elektrikle çalışan solunum cihazlarını günde en az 15 saat çalıştırmak zorundalar. Bu saati dikkate alırsak bir hastanın bir cihazı aylık 210 kilovata ulaşıyor" dedi.

Elektrik faturaları onları fena vurdu! ‘Nefes alamıyorum’

Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçildi. Ocak ayında 150 KW ve üzeri için farklı fiyatlar uygulanmaya başlandı. Şubat ayı itibariyle de elektrik tüketimi sınırı 210 KW'a çıkarıldı.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), KOAH Hastaları Derneği gibi dernekler, kronik solunum yetmezliği olan binlerce KOAH, kalp yetmezliği, astım, bronşektazi ve akciğer kanseri hastalarının oksijen tedavisi için elektrikle çalışan konsantratör adı verilen cihazlar kullandığına dikkat çekti.

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Derneklerin yetkilileri, solunum yetmezliği olan ve evinde konsantratör cihazlarını kullananlar için elektrik faturalarında yapılandırma talep etti. Hayatını solunum cihazına bağlı olarak geçiren bronşektazi hastası Özgür Ülger faturasının yeni tarife ile neredeyse iki katına çıktığını dile getirdi.

"TEK BİR CİHAZ 210 KW'YE ULAŞIYOR"

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KOAH Hastaları Derneği Başkanı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem "KOAH Hastaları Derneği olarak, evde uzun süreli oksijen makinelerini kullanmakta olan hastalarımızın yaşadıkları önemli bir mağduriyete dikkat çekmek istiyoruz. Bu hastalar, yaşamları için gerekli olan elektrikle çalışan solunum cihazlarını günde en az 15 saat çalıştırmak zorundalar. Bu saati dikkate alırsak bir hastanın bir cihazı aylık 210 kilovatta ulaşıyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bazı hastalar 2 cihaz birden kullanıyor. Bu durumda fatura katlanarak artıyor. Bu cihazları kullanmayı azaltırlarsa çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Bir hastam örneğin 400 liralık elektrik faturası öderken 900 liraya çıktığını söylüyor" dedi.

"FATURAM 250 LİRA GELİYORDU, 550 LİRAYA ÇIKTI"

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Bronşektazi hastası Özgür Ülger, "Bu yanımdaki oksijen tüpü, bir ucu da yatak odasına gidiyor. Orada 2 tane makinem var. 5 litrelik oksijen makinemden şu an geliyor. Yetmediği yerde tüple birlikte kullanıyorum. Benim hastalığım bronşektazi, küçüklükte geçirilen bir hastalıktan dolayı geçirilen bir rahatsızlık. Akciğer nakli bekliyorum. Bunlar olmadan nefes alıyorum ama oksijen çok düşük oluyor. O da kalbi çok zorluyor, sonrası ölüm. Cihaza 24 saat bağlıyım ben. Gece de 2 makineye bağlanıyorum. Benim faturam 250 lira geliyordu, şu anda 550 geldi ve ben bu ayın 15 günü evde değildim. Eşim ve çocuklarım kovid oldu, o süre içerisinde bu evdeki makineler çalışmadı. Eğer evde kalsaydım bu ay 700 liradan aşağı fatura gelmezdi" diye konuştu.


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