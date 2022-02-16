Elektrik faturaları yeniden mi hesaplanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrik faturalarında indirim olacak mı?

Vatandaşlar "Elektrik faturalarında düzenleme olacak mı?" sorusunu merak ederken konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. Faturalarda indirimin olup olmayacağı merak ediliyor.

ELEKTRİK FATURALARI YENİDEN Mİ HESAPLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, elektrik faturaları ile ilgili "Diğer taraftan bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. İnşallah Kabine Toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız." açıklamasını yapmıştı.

"VATANDAŞLARIMIZ LEHİNE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR"

Kabine Toplantısı'nın sonrasında yeniden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi;

"Geçtiğimiz Kabine toplantısında 150 kw olan en düşük tarife dilimini 210 kw'a yükseltmiştik. Ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden faydalandığını görülmektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.

210 kw saate kadarki düşük tarife ve üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımızca vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir.

Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacak. STK'ların elektriği ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek.Elektrik desteğinde 2.1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz."



