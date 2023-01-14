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Elektrik faturalarına iade edilecek! Dikkat çeken karar: 40 şirket 11 milyar TL'yi geri ödeyecek

14.01.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem arz güvenliğini sağlamak hem de tüketicileri yüksek maliyet artışlarından koruyabilmek amacıyla hayata geçirilen azami uzlaştırma fiyat mekanizmasında usulsüzlük yaptığı EPDK tarafından tespit edilen aralarında Limak ve IC İçtaş’ın yer aldığı 40 şirket, gerçek dışı beyanlarla kasasına koyduğu 11 milyar lirayı tüketicilere iade edecek ve bu bedel doğrudan tüketicilerin faturasına iade olarak yansıyacak.

Elektrik faturalarına iade edilecek! Dikkat çeken karar: 40 şirket 11 milyar TL'yi geri ödeyecek

EPDK tarafından belirlenmiş olan azami uzlaştırma fiyatları, maliyetlerde oluşan yükseliş ve düşüşler titizlikle takip edilerek güncelleniyor. Serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark 'destekleme bedeli' olarak bir havuzda toplanıyor. Bu havuzda oluşan gelir, tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak piyasada oluşan fiyat artışlarından tüketiciler korunuyor. Mekanizmanın süresi 2022 Ekim ayında 6 ay daha uzatıldı. Ancak sistem içerisinde beyan edilen bütün anlaşmaların fiyat ve miktarlarının gerçekleşme değerlerini inceleyen EPDK’nin sisteme aykırı fiyat hareketleri tespit ettiği öğrenildi.

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USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

AUF kapsamında son tüketiciye ulaşması gereken bedellerin “bazılarının hatalı bazılarının ise kasıtlı olarak ”EPİAŞ’a gerçeğe aykırı nitelikte beyan edildiği ortaya çıktı. Bazı bildirimlerde de sonradan değiştirilen anlaşma fiyatları ve miktarları ile AUF kapsamında tüketiciye sağlanacak kazanımın engellendiği tespit edildi. “Üretim tüketim dengesizliği, üretim tesisi arızası, şebeke problemleri gibi nedenlerle de oluşabilen” bu fiyat hareketlerinin derhal ilgili şirketler tarafından düzeltilerek gerekli iadelerin yapılacağı öğrenildi.

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PİYASAYA KASTEN MÜDAHALEDEN 11 MİLYAR TL ÖDEYECEKLER

Söz konusu hataları yapan ya da kasten piyasayı manipüle etmeye kalkıştığı EPDK tarafından tespit edilen şirketler gerçek dışı beyanlarla kasasına koyduğu 11 milyar lirayı tüketicilere iade edecek ve bu bedel doğrudan tüketicilerin faturasını yansıyacak.

11 milyar liranın yaklaşık 3.2 milyar Liralık kısmı Limak ve IC İçtaş, yaklaşık 2.3 milyar liralık kısmı Bereket Enerji Grubu, yaklaşık 1.8 milyar liralık kısmı KOLİN Enerji, 1.2 milyar liralık kısmı ODAŞ olmak üzere toplamda 40 şirket tarafından iade edilecek. Bu şirketler hakkında EPDK tarafından soruşturma süreci başlatıldığı ve önümüzdeki günlerde savunmalarının alınacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik faturası

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