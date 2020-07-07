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Elektrik faturalarında indirim talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı elektrik faturalarında indirime gidilerek esnaf ve vatandaşa destek olunması gerektiğini söyledi.

Elektrik faturalarında indirim talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yüzde 20'si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka indirime gidilerek hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın maliyet kalemlerinde birçok artış olduğunu bildirdi.

Elektrik faturasının da maliyet kalemlerinin en önemlilerinden biri olduğuna işaret eden Palandöken, esnafın kiradan sonra en çok ödemeyi bu konuda yaptığına dikkati çekti.

Palandöken, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sürecinde çeşitli zorluklar yaşandığını hatırlatarak, yeni yeni ayağa kalkmaya çalışan esnafa destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl elektriğe hiç zam yapılmadığını ve 3 ay boyunca da yapılmama kararının alındığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu sevindirici fakat bunun yanında bir indirim de yapılması esnafımızı büyük oranda rahatlatır. BOTAŞ'ın maliyetlerinin düşmesiyle sanayi doğal gazına indirim yaptığı gibi elektrikte de indirim müjdesi bekliyoruz. Yüzde 20'si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka indirime gidilerek hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmelidir. Sokakları aydınlatan esnafımız için bu pandemi döneminde indirime gidilerek, onların rahat bir nefes alması sağlanmalıdır."

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