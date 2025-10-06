FİNANS

Elektrik faturalarında yeni dönem! 3 bin kWh sınırı geliyor

Elektrik faturalarıyla ilgili yeni dönemde değişiklikler olacak. Bakanlık, elektrik faturalarında gelir gruplarına göre daha adil bir sistem kurmak amacıyla yeni bir düzenleme hazırlıyor. Mevcut durumda yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) olan tüketim kademesi, 3 bin kWh’e düşürülecek. Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemeden elektrik abonelerinin yaklaşık yüzde 15’inin etkilenmesi öngörülüyor.

Cansu Akalp

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yıllık 5 bin kWh olan elektrik tüketim sınırını 3 bine düşürmeye hazırlanıyor. Yeni sistemin gelmesiyle birlikte, gelir seviyesi yüksek ve elektrik tüketimi fazla olan haneler elektriği gerçek maliyetinden öderken, dar ve orta gelirli vatandaşlar mevcut devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, uzun süredir elektrik ve doğal gazda uygulanan eşit oranlı devlet desteğini gelir düzeyine göre yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, yüksek gelir grubuna dahil ve tüketimi yüksek olan abonelere, “son kaynak tedarik tarifesi” üzerinden maliyet odaklı fiyatlama uygulanacak.

Bakanlık yetkililerine göre, düzenleme sayesinde kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasının yanı sıra enerji tasarrufunun da teşvik edilmesi planlanıyor.

DAR GELİRLİ HANELER KAPSAM DIŞI KALACAK!

Yeni düzenlemenin, Türkiye genelindeki 42 milyon abonenin yaklaşık yüzde 85’ini etkilemeyeceği ifade ediliyor. Aylık 240 kilovatsaatin altında tüketim yapan haneler destekten yararlanmaya devam edecek. Buna karşılık, elektrikli araç kullanan veya geniş konutlarda yaşayan aboneler, kademeli fiyatlandırmanın üst basamaklarında yer alacak.

FATURALARDA ARTIŞ BEKLENTİSİ!

Mevcut sistemde 5 bin kWh sınırı, aylık yaklaşık 347 kWh tüketimi aşan aboneleri kapsıyor. Yeni sınırın 3 bin kWh’e düşürülmesiyle birlikte, bu oran yüzde 15 seviyelerine çıkacak. Uzmanlar, yüksek tüketimli hanelerde faturalarda yüzde 60 ila 100 arasında artış yaşanabileceğini öngörüyor.

