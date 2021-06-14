Elektrik faturalarını düşürmenin yolları açıklandı! Bu şekilde yüzde 20 daha ucuz olacak...

Su nasıl bizim için hayatsa, günümüz koşullarında elektrik olmaksızın yaşamak da güç bir hâl alıyor. Dijitalleşme ile birlikte daha da fazla kullandığımız elektrik, önemli bir ihtiyaç olmakla birlikte ceplerimizi de yakıyor. Elektriği yüzde 20 daha ucuz kullanmak pek çok yol bulunuyor. İşte elektrik tasarrufu için yapılması gerekenler…

ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

Sıcak havalardan muzdarip olduğumuz şu günlerde, biraz serinlemek için klima açıyoruz. Klima başlı başına elektrik canavarı ancak kullanmadan da duramıyorsanız bazı tavsiyelerimiz olacak.

Öncelikle klima kullanırken pencerelerin tümünün kapatılması gerekiyor. Pencerelerin yanı sıra klima çalışırken perdeleri de kapatmanız önemli bir ayrıntı. Klimanızı nem alma modunda çalıştırırsanız da hissedilen sıcaklığı daha çabuk düşürebilirsiniz. Ayrıca nem alma modu soğutmadan daha az elektrik tüketir.

Elektrik tasarrufunu serinlerken sağlamak için klimadan vazgeçebiliyorsanız, vantilatör iyi bir seçenek. Klima yerine vantilatör kullanarak elektrik faturanızı önemli oranda düşürebilirsiniz.