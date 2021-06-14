Elektrik faturalarını düşürmenin yolları açıklandı! Bu şekilde yüzde 20 daha ucuz olacak...

Su nasıl bizim için hayatsa, günümüz koşullarında elektrik olmaksızın yaşamak da güç bir hâl alıyor. Dijitalleşme ile birlikte daha da fazla kullandığımız elektrik, önemli bir ihtiyaç olmakla birlikte ceplerimizi de yakıyor. Elektriği yüzde 20 daha ucuz kullanmak pek çok yol bulunuyor. İşte elektrik tasarrufu için yapılması gerekenler…
Sıcak havalardan muzdarip olduğumuz şu günlerde, biraz serinlemek için klima açıyoruz. Klima başlı başına elektrik canavarı ancak kullanmadan da duramıyorsanız bazı tavsiyelerimiz olacak.
Öncelikle klima kullanırken pencerelerin tümünün kapatılması gerekiyor. Pencerelerin yanı sıra klima çalışırken perdeleri de kapatmanız önemli bir ayrıntı. Klimanızı nem alma modunda çalıştırırsanız da hissedilen sıcaklığı daha çabuk düşürebilirsiniz. Ayrıca nem alma modu soğutmadan daha az elektrik tüketir.
Elektrik tasarrufunu serinlerken sağlamak için klimadan vazgeçebiliyorsanız, vantilatör iyi bir seçenek. Klima yerine vantilatör kullanarak elektrik faturanızı önemli oranda düşürebilirsiniz.
Perdeleri kapatarak da evin aşırı derece ısınmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca perdelerinizi açık renk seçerseniz güneş ışınları evinize daha az gelecektir. Tabii ki akşama doğru ışık yakmak yerine uzun yaz gecelerinin gün ışığından yararlanmak da önemli. Bu nedenle perdelerinizi akşama doğru açarak serinleyen güneşin ışığından faydalanabilirsiniz.
Genellikle kombinin su bölümleri çok fazla ellenmiyor. Ancak yazın gelmesiyle birlikte kombinizin su derecesini düşürerek ılık suda duş alarak serinlemenizi kolaylaştırabilirsiniz.
Banyo sonrası ise kurutma yerine güneş ışığı ile saçınızı kurutabilirsiniz. Hem elektrikten tasarruf hem de saçlarınızın yıpranması önlenmiş olacak.
Çamaşırları da kışın kurutma makinesinde mecburen kurutuyorsanız, artık havalar sıcak. Kurutma yerine güneş ışınlarından yararlanın. Hem de çamaşırı düzgün astığınız için daha az kırışacağından ütüden de tasarruf sağlarsınız.
Fırında yemek yapmayı sevenler elektrik faturalarında düşüş sağlamak için atacağı ilk adım fırının kapağını sürekli açmaması gerekiyor. Fırının kapağını açtığınızda, fırın kendini ısıtmak için ekstra elektrik harcıyor. Bu da hem cebinizi yakıyor hem de yemeklerinizin kötü olmasına neden olabiliyor. Bu yüzden yemek yaparken fırının kapağını sürekli açmak yerine camın arkasından bakın.
’A’ enerji verimliliği sınıfına dahil klima, beyaz eşya ve elektronik aletler kullanmak enerji tasarrufu sağlar ve uzun vadede ciddi maliyet avantajı sunar. Bu nedenle bir eşya alırken bunu da dikkate almanızı tavsiye ederiz.
Tasarruflu ampuller de elektriği azaltmak için son derece önemli. Tasarruflu ampuller, diğer ampullere göre çok daha az ısınır ve bu da ortama daha az ısı yayılmasını sağlar.
Bizler genellikle izlemesek de ses olsun diye televizyonları açık bırakıyoruz, ancak bu elektrik tüketimi için son derece sakıncalı. İzlemediğinizde televizyonu kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Diğer elektrikli aletler de aynı şekilde kullanılmadığında prizden çıkarılmalı.
Üç zamanlı tarifelerde gece dönemindeki elektrik fiyatı, normal tarifeye göre bir hayli düşüktür. Bu tarifeye geçerek çamaşır makinesi gibi diğer cihazları da 23:00’ten sonra çalıştırarak tasarrufunuzu artırırsınız. Ayrıca elektrik tedarikçinizi değiştirerek faturada az da olsa düşüş sağlarsınız. Tedarikçi değiştirmenin işyerlerindeki avantajı yüzde 20’lere kadar çıkıyor.
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