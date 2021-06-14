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Elektrik faturalarını düşürmenin yolları açıklandı! Bu şekilde yüzde 20 daha ucuz olacak...

14.06.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde daha fazla evde kaldığımızdan, buna bağlı olarak daha çok elektrik tüketmeye başladık. Elektrik faturaları cepleri yakarken tasarruf için neler yapmanız gerektiğini araştırdık.

Elektrik faturalarını düşürmenin yolları açıklandı! Bu şekilde yüzde 20 daha ucuz olacak...

Su nasıl bizim için hayatsa, günümüz koşullarında elektrik olmaksızın yaşamak da güç bir hâl alıyor. Dijitalleşme ile birlikte daha da fazla kullandığımız elektrik, önemli bir ihtiyaç olmakla birlikte ceplerimizi de yakıyor. Elektriği yüzde 20 daha ucuz kullanmak pek çok yol bulunuyor. İşte elektrik tasarrufu için yapılması gerekenler…

ELEKTRİK TASARRUFU İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

Sıcak havalardan muzdarip olduğumuz şu günlerde, biraz serinlemek için klima açıyoruz. Klima başlı başına elektrik canavarı ancak kullanmadan da duramıyorsanız bazı tavsiyelerimiz olacak.

Öncelikle klima kullanırken pencerelerin tümünün kapatılması gerekiyor. Pencerelerin yanı sıra klima çalışırken perdeleri de kapatmanız önemli bir ayrıntı. Klimanızı nem alma modunda çalıştırırsanız da hissedilen sıcaklığı daha çabuk düşürebilirsiniz. Ayrıca nem alma modu soğutmadan daha az elektrik tüketir.

Elektrik tasarrufunu serinlerken sağlamak için klimadan vazgeçebiliyorsanız, vantilatör iyi bir seçenek. Klima yerine vantilatör kullanarak elektrik faturanızı önemli oranda düşürebilirsiniz.

Perdeleri kapatarak da evin aşırı derece ısınmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca perdelerinizi açık renk seçerseniz güneş ışınları evinize daha az gelecektir. Tabii ki akşama doğru ışık yakmak yerine uzun yaz gecelerinin gün ışığından yararlanmak da önemli. Bu nedenle perdelerinizi akşama doğru açarak serinleyen güneşin ışığından faydalanabilirsiniz.

KOMBİNİZİN SICAK SUYUNU DÜŞÜRÜN

Genellikle kombinin su bölümleri çok fazla ellenmiyor. Ancak yazın gelmesiyle birlikte kombinizin su derecesini düşürerek ılık suda duş alarak serinlemenizi kolaylaştırabilirsiniz.
Banyo sonrası ise kurutma yerine güneş ışığı ile saçınızı kurutabilirsiniz. Hem elektrikten tasarruf hem de saçlarınızın yıpranması önlenmiş olacak.

Çamaşırları da kışın kurutma makinesinde mecburen kurutuyorsanız, artık havalar sıcak. Kurutma yerine güneş ışınlarından yararlanın. Hem de çamaşırı düzgün astığınız için daha az kırışacağından ütüden de tasarruf sağlarsınız.

FIRINLARIN KAPAĞINI SÜREKLİ AÇMAYIN

Fırında yemek yapmayı sevenler elektrik faturalarında düşüş sağlamak için atacağı ilk adım fırının kapağını sürekli açmaması gerekiyor. Fırının kapağını açtığınızda, fırın kendini ısıtmak için ekstra elektrik harcıyor. Bu da hem cebinizi yakıyor hem de yemeklerinizin kötü olmasına neden olabiliyor. Bu yüzden yemek yaparken fırının kapağını sürekli açmak yerine camın arkasından bakın.

’A’ enerji verimliliği sınıfına dahil klima, beyaz eşya ve elektronik aletler kullanmak enerji tasarrufu sağlar ve uzun vadede ciddi maliyet avantajı sunar. Bu nedenle bir eşya alırken bunu da dikkate almanızı tavsiye ederiz.

Elektrik faturalarını düşürmenin yolları açıklandı! Bu şekilde yüzde 20 daha ucuz olacakk

TASARRUFLU AMPUL KULLANIN

Tasarruflu ampuller de elektriği azaltmak için son derece önemli. Tasarruflu ampuller, diğer ampullere göre çok daha az ısınır ve bu da ortama daha az ısı yayılmasını sağlar.

KULLANMADIĞINIZ CİHAZLARI KAPATIN

Bizler genellikle izlemesek de ses olsun diye televizyonları açık bırakıyoruz, ancak bu elektrik tüketimi için son derece sakıncalı. İzlemediğinizde televizyonu kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Diğer elektrikli aletler de aynı şekilde kullanılmadığında prizden çıkarılmalı.

ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİ 23.00’DAN SONRA ÇALIŞTIRIN

Üç zamanlı tarifelerde gece dönemindeki elektrik fiyatı, normal tarifeye göre bir hayli düşüktür. Bu tarifeye geçerek çamaşır makinesi gibi diğer cihazları da 23:00’ten sonra çalıştırarak tasarrufunuzu artırırsınız. Ayrıca elektrik tedarikçinizi değiştirerek faturada az da olsa düşüş sağlarsınız. Tedarikçi değiştirmenin işyerlerindeki avantajı yüzde 20’lere kadar çıkıyor.

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