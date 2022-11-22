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Elektrik faturası çok geliyor diyenler dikkat! İşte faturayı düşürmenin kesin yolları

22.11.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda, yüksek tutarda gelen faturalar için tasarruf yolları sıklıkla araştırılmaya başlandı. Elektrik faturasının çok gelmemesini istiyorsanız, öncelikle elektriğin hangi saatlerde daha pahalı ve ucuz olduğunu bilmenizde fayda var... Önümüzdeki dönemlerde elektrik faturasının çok gelmesinden endişe ediyorsanız, faturaları düşürecek bu kesin yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte sonuç veren tasarruf önerileri...

Elektrik faturası çok geliyor diyenler dikkat! İşte faturayı düşürmenin kesin yolları

Günlük kullanılan bazı eşyaların faturalara yansıması yüklü olabiliyor. Elektrik faturasının çok gelmemesini istiyorsanız, kullanımı kısmanın yanı sıra bazı ufak detayları da gözden kaçırmamalısınız. Faturadan tasarruf yapmak isteyenler için elektrik faturasını düşürmenin kesin yollarına haberimizde yer verdik. İşte elektrik faturasını düşürmenin yolları...

ELEKTRİK GECE SAATLERİNDE DAHA UCUZ!

Türkiye'deki elektrik faturalandırmasında iki tarife bulunuyor. Bunların isimleri faturalarda tek zamanlı ve çok zamanlı tarife olarak geçiyor. Elektrik faturalarında yeni yapılan düzenleme ile bundan sonra ev kullanımında 3 farklı zaman dilimine ayrılıyor ve her bir zaman dilimi için farklı fiyat tarifesi uygulanıyor. İlk zaman dilimi 06:00 ile 17:00 saatleri arasındaki gündüz dönemi oluyor. Gündüz dönemindeki fiyat tarifesi ortalama bir değer oluyor.

İkinci zaman dilimi olan 17:00 ile 22:00 saatleri arası ise puant dönemi olarak geçiyor. Bu zaman dilimi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimidir.

Üçüncü zaman dilimi ise, elektriğin en ucuz olduğu 22:00 ile 06:00 saatleri arası oluyor.

Elektrik faturası çok geliyor diyenler dikkat! İşte faturayı düşürmenin kesin yolları

BEYAZ EŞYA KULLANIMI

Elektrik faturasını düşürmek istiyorsanız,gün içerisinde kullandığınız elektriğin büyük bir bölümünü gece kullanmayı deneyin. Elektriği gece kullanırsanız daha ucuz tarifeden ücretlendirilirsiniz ve daha az fatura ödersiniz. Çamaşır, bulaşık makinesi gibi ev eşyalarını gece çalıştırmak faturalarınızın az gelmesine neden olur.

![Elektrik faturası çok geliyor diyenler dikkat! İşte faturayı düşürmenin kesin yolları](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/15655705/640xauto.jpg)

BUZDOLABI AYARI

Buzdolabı, evde düzenli olarak elektrik harcayan bir eşyadır. Ancak buzdolabını doğru ayarlarda çalıştırırsanız gereksiz elektrik harcamasının da önüne geçersiniz. Derin dondurucunun sıcaklığını da eksi 18 derece tutmaya özen gösterin. Bu seviyenin üstüne çıkmak, elektrik faturanızın yüksek gelmesine neden olur.

Elektrik faturası çok geliyor diyenler dikkat! İşte faturayı düşürmenin kesin yolları

FİŞLERİ PRİZDE UNUTMAYIN

Elektrikli aletlerin fişlerini prizde unutmak elektrik faturasını yükseltiyor. Bu yüzden, kullanmadığınız ürünlerin fişlerini prizden çekin. Eğer fişe takıp çıkarmaya üşeniyorsanız prizlerinizi tasarruflu olanlarla değiştirebilirsiniz.


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