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Elektrik faturası düğümü çözülecek mi? Kabine 'ekonomi gündemi' ile toplanıyor

15.02.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 hafta aranın ardından gerçekleştirilecek. Ana gündem maddesi ise ekonomik gelişmeler olacak. Masada temel gıdada KDV indiriminden elektrik faturalarına kadar birçok kritik başlık görüşülecek...

Elektrik faturası düğümü çözülecek mi? Kabine 'ekonomi gündemi' ile toplanıyor

Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündemi, başta elektrik faturaları olmak üzere ekonomi olacak. Cemevleri, STK'lar ve küçük esnaf için yeni bir düzenleme hazırlığı yapılıyor. Düzenlemeye, konut elektriğinin dahil edilip edilmeyeceği ise toplantıda karara bağlanacak.

ELEKTRİK FATURALARINDA ALTERNATİFLER MASADA

Toplantıda elektrik fiyat tarifesindeki yeni model ve yüksek faturaların ele alınması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin cemevleri, sivil toplum kuruluşları, küçük ölçekli işletmeler ve esnaftan talepler geldiğini açıklamıştı.
Talepleri değerlendirdiklerini belirten Dönmez, farklı tarife grupları oluşturulması konusunda bakanlığın çalıştığını belirtmişti.

Kabine toplantısında, bu çalışmanın ele alınması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, bakanlık bir çok farklı alternatifi değerlendiriyor. Cemevleri ve vakıfların elektrik faturalarını düşürecek seçenekler üzerinde de çalışılıyor. Ticarethaneler için de ciro ya da elektrik tüketimine göre özel tarife üzerinde duruluyor.

Kademeli tarifeye geçilmesi de çalışılan formüller arasında. Konutlarda tarife limiti 150 kilovatsaatten 210 kilovatsaate çıkarılmıştı. Bu tarifede yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı ise toplantıda belli olacak.

KDV İNDİRİMİNİN PİYASALARA NASIL YANSIDIĞI DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ ELE ALINACAK

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ

Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKA ADIMLARI DA KONULAR ARASINDA

Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek. Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.
Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.


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Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı
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