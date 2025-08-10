Elektrik faturası yüksek gelirse ne yapılmalı?

Günümüzde ev ve iş yerlerinde pek çok elektrikli cihaz kullanılır. Bu cihazların sürekli olarak kullanılması gerekir ve elektrik yükü yaratır. Elektrik kullanımının artması ödenen faturalara da yansıyan bir durumdur. Birçok kullanıcı zaman zaman yükselen elektrik faturasından şikayet eder. Mevsimlere bağlı olarak ısınma ya da serinleme amacıyla elektrikli cihazlar kullanıldığında elektrik faturalarındaki fiyatlarda artışlar yaşanabilir. Örneğin, yazın klima kullanımında elektrik tüketimi oldukça artar. Aynı şekilde kışın elektrikli ısıtıcı kullanmak da faturayı yükselten nedenlerden biridir. Elektrik kullanımında bilinmesi gereken şey ise enerji kullanımında dikkatli olunması gerektiğidir. Günümüzde enerjinin ne kadar ne kadar değerli olduğu unutulmamalıdır.

Elektrik faturası neden yüksek gelir?

Günümüzde teknoloji geliştikçe ve insanların yaşam tarzı değiştikçe elektrik ihtiyacı da sürekli olarak artar. Yeni alınan her bir cep telefonu ya da mutfak aleti elektrik tüketimine fazladan bir yüktür.

Evlerdeki elektrik tüketimi göz önünde bulundurulduğunda kullanılan cihaz sayısı arttıkça enerji ihtiyacı da kilowatt cinsinden yükselir. Bunlar arasında bilgisayarlar, televizyonlar bunlara bağlı ses sistemleri gibi cihazlar yüksek elektrik faturasının en büyük sebepleri arasında yer alır. Evde elektrik faturasını yükselten cihazlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Buzdolabı

Derin dondurucu

Bulaşık ve çamaşır makineleri

TV ve bilgisayar sistemleri

Aydınlatma sistemleri

Klima ve iklimlendirme sistemleri

Evde elektrik faturasını azaltma yolları nelerdir?

Evlerde kullanılan elektrik tüketimini azaltmanın bazı yöntemleri bulunur. Elektrik tüketimi azaldıkça faturalarda da düşüş görülür. Elektrik faturasını düşürmek isteyen kullanıcıların uygulaması gereken yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

Kullanmadığınız tüm elektrikli cihazları tamamen fişten çekin.

Eski tip ampulleri enerji tasarruflu modellerle değiştirin.

Gereksiz yere yanan lambaları kapatın.

Dış aydınlatmalarda hareket sensörleri kullanarak boş yere enerji harcanmasının önüne geçin.

Beyaz eşya alırken A+++ enerji sınıfındaki ürünleri tercih edin.

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmayın.

Buzdolaplarının kapı lastiklerini ve motor kısımlarını düzenli olarak kontrol edin ve bakımını yapın.

Elektrik gücü 9 kW’tan fazla olan evlerde kompanzasyon sistemi kurmak da tasarruf sağlamaya yardımcı olabilir.

Elektrik faturası yüksek gelirse ne yapılmalı?

Elektrik faturalarının yüksek gelmesinin en yaygın nedeni elektrik tüketiminin artmasıdır. Bu durumda yapılabilecekler arasında elbette enerji tasarrufu başta gelir. Fakat bütün cihazların dikkatli kullanılmasına rağmen fatura hala yüksek geliyorsa bu konuda mutlaka bir şeyler yapılmalıdır.

Bazı durumlarda bozuk bir cihaz normalden fazla enerji tüketiyor olabilir ya da kompanzasyon sistemi arızalanmış olabilir. Bu tür sorunlar fark etmeden faturayı yükseltebilir. Bu tür bir soruna karşı kullanıcıların ve bilhassa işletmelerin enerji verimliliği için danışmanlık alması önemlidir.

Elektrik faturasında anormal bir artış gören kullanıcıların elektrik faturası itiraz işlemi için aşağıdaki adımları izlemeleri önerilir: