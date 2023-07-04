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Elektrik faturasına zam mı geldi? Resmi Gazete kararı sonrası EPDK’dan flaş açıklama: ‘Vatandaşın faturalarına yönelik…’

04.07.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPDK, Elektrik üreticileri ve tedarikçi şirketler için referans fiyat olan piyasa takas fiyatı (PTF) tavan fiyatının 2600 TL/MWH’den 2700 TL/MWH’ye yükseltildiğini açıkladı. Bu haberle geçtiğimiz hafta Temmuz ayında tüm abone gruplarında sabit bırakıldığı duyurulan elektrik faturalarına zam geleceği yönünde algı oluşunca EPDK’dan açıklama gecikmedi. Resmi Gazete’de yer alan kararın vatandaşların faturalarına yönelik bir artış olmadığı bildirildi.

Elektrik faturasına zam mı geldi? Resmi Gazete kararı sonrası EPDK’dan flaş açıklama: ‘Vatandaşın faturalarına yönelik…’

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başına azami ve asgari fiyat limitini belirledi. EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 Temmuz tarihli kurul toplantısında alınan kararla, 21 Haziran 2015'te yürürlüğe giren Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın ilgili maddesinde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami fiyat limiti de megavatsaat başına 2 bin 700 lira olarak uygulanacak.

31 Mart'ta ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri megavatsaat başına "0" lira, azami fiyat limitleri ise megavatsaat başına 2 bin 600 lira olarak belirlenmişti.

TÜRK LİRASI (236)

“VATANDAŞIN FATURASINA YÖNELİK DEĞİL”

Ancak Resmi Gazete’den duyurulan kararın, konut elektriğinde zam olarak algılanması üzerine EPDK’dan açıklama yapıldı. Kurum, PTF tavan fiyatının yükseltilmesinin vatandaşların faturalarına yönelik bir artış olmadığını bildirdi.

TÜRK LİRASI (269)

ELEKTRİK FİYATLARI TEMMUZ’DA SABİT

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan tarifeleri tüm abone gruplarında sabit kalmıştı.

EPDK’nın açıklamasında ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş oldu. İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 233,2299 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 309,5794 kuruş olarak belirlendi. Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5924 kuruş olması kararlaştırıldı. Yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlendi.

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Elektrik faturası

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