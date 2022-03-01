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Elektrik faturasında indirim ne kadar olacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

01.03.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası bugün yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesini açıkladı. Buna göre, elektrik faturalarına uygulanan yüzde 18'lik KDV yüzde 8'e düşürülürken meskenlerdeki tarife sınırı da aylık 210 kilovattan 240 kilovata yükseltildi. Böylece toplam indirim oranı yüzde 14'e kadar çıktı. EPDK'nin örnek hesaplamasına göre, 30 günlük fatura döneminde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesinin şubatta ödediği 350 liralık elektrik faturası, mart ayında 302 lira olacak.

Elektrik faturasında indirim ne kadar olacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası elektrikte yeni tarifeyi açıkladı. Erdoğan ayrıca, elektrik faturalarında uygulanan yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 8'e düşürdükleri müjdesini verdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, düşük kademe elektrik tüketim limitinin günlük 8 kilovatsaate çıkarılmasıyla 32 milyon mesken abonesi yani mesken abonelerinin yüzde 81'i bu dilimde yer alacak.

YÜZDE 10'LUK KDV İNDİRİMİ

Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat, kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, günlük tüketimlerin 8 kilovatsaat üstündeki kısım için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacak. Söz konusu fiyatlar ve oranlar, 1 Mart itibarıyla geçerli olacak.

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TOPLAM İNDİRİM YÜZDE 14'Ü BULACAK

Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının artırılmasıyla mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14'ü bulacak.

48 LİRA DAHA AZ ÖDEYECEK

EPDK'nin örnek hesaplamasına göre, 30 günlük fatura döneminde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi şubatta ödediği 350 lira elektrik faturası yerine martta 302 lira ödeyecek.

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6 MİLYONDAN FAZLA ESNAF İNDİRİMDEN FAYDALANACAK

Yapılan diğer bir düzenlemeyle, ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilecek.

Mart ayından itibaren ilgili abonelerin günlük 30 kilovatsaate (aylık 900 kilovatsaat) kadar tüketimleri için yüzde 25 indirim yapıldı. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için kilovatsaat başına nihai fiyat 2 lira 5 kuruş olacak. Bu düzenleme 6 milyon 315 bin ticarethane abonesini (ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini) kapsayacak.

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CEMEVLERİ KAPSAMA ALINDI

Ayrıca EPDK tarafından Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda da değişiklik yapılarak mesken abone grubunun kapsamı genişletilmesiyle, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleriyle bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alındı.


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