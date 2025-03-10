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Elektrik faturasını gören şaşırıyor! Bin lira öderken artık 2 katından fazla ödüyor, 'Beklenenin ötesinde arttı'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.03.2025 16:51
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Elektrik faturalarında yapılan değişiklik ile 417 kilovatsaati aşan tüketimlerde destek ödemesinin yapılmayacağı belirtilmişti. Uygulamanın ilk ayının tamamlanması ile çok sayıda abone elektrik faturalarının 3-4 kat arttığını ifade ederek mahkemeye başvurdu. İşte detaylar...

Elektrik faturasını gören şaşırıyor! Bin lira öderken artık 2 katından fazla ödüyor, 'Beklenenin ötesinde arttı'

Elektrik tüketiminde tasarruf sağlanması için Şubat ayı itibarıyla 417 kilovatsaat tüketimi aşan meskenlerin elektrik faturalarındaki destek ödemelerinin kaldırılacağı ifade edilmişti. Bu değişiklikle birlikte ortalama 1050 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen abonelerin faturalarının iki katına çıkacağı anlaşılırken, yeni uygulamanın ilk faturaları adreslere gönderilmeye başlandı.

ELEKTRİK

KIYI ŞERİDİNDE OTURANLARIN FATURASI KABARIK

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden elektrik faturasını gören vatandaşların şikayette bulunduğunu sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Aydilek, özellikle kıyı şeridinde oturan vatandaşların elektrik faturalarının beklenin üstünde arttığını vurgulayarak şu cümleleri kurdu:

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" Yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaat saati geçen abonelere, sübvansiyonların kaldırılmasının ardından ilk elektrik faturası gönderilmeye başladı. Özellikle kıyı şeridinde oturan abonelerin faturaları beklenenin ötesinde arttı"

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BİN LİRA ÖDERKEN ARTIK 4 BİN LİRA ÖDEYECEK

Abonelerin yüksek faturaları görmesi ile enerji yönetimine şikayette bulunduklarını aktaran Aydilek, Antalya'da yaşayan bir elektrik abonesinin bin lira fatura ederlen yeni düzenleme ile faturasının 4 bin lirayı aştığını kaydetti.

Aydilek, şu sözleri sarf etti:

"Aboneler, yüksek faturalar hakkında enerji yönetimine şikayette bulunuyor. Antalya'dan bir abone, her ay 1000 TL gelen faturasının 4 bin TL'yi aştığına dikkat çekiyor. Gaziantep'ten bir başka abone, 950 TL olan fatura tutarının 3 bin 700 TL'yi bulduğunu belirtiyor"

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Zam elektrik elektrik faturaları
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