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Elektrik faturalarına yansıyacak! EPDK Başkanı duyurdu: İade süreci başladı

19.01.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPDK sisteme aykırı fiyat hareketleri tespit edildiğini açıklamıştı. Bu haberin ardından 40 şirketin 11 milyar TL'yi geri ödeyeceği öğrenilmişti. Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) mekanizması ile ilgili şirketlerin geri ödeme süreci başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, şu ana kadar şirketlerden toplam tutarın 1 milyar TL’ye yaklaşan kısmının tahsil edildiğini açıkladı.

Elektrik faturalarına yansıyacak! EPDK Başkanı duyurdu: İade süreci başladı

Hem arz güvenliğini sağlamak hem de tüketicileri yüksek maliyet artışlarından koruyabilmek amacıyla hayata geçirilen azami uzlaştırma fiyat mekanizmasında usulsüzlük yaptığı EPDK tarafından tespit edilen aralarında Limak ve IC İçtaş’ın yer aldığı 40 şirket, gerçek dışı beyanlarla kasasına koyduğu 11 milyar lirayı tüketicilere iade edecek ve bu bedel doğrudan tüketicilerin faturasına iade olarak yansıyacak.

EPDK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Yılmaz, 40 şirketin bu meblağı mutlak surette geri ödeyeceğini idari soruşturma sürecinin ise ayrıca yürütüldüğünü vurguladı.

Yılmaz, "Basında yer alan AUF mekanizması için yürütmeyi durdurma kararı çıktığı yönündeki haberler de doğru değil. Bu tip haberlere itibar edilmemeli. AUF konusunda hukuki açıdan hiçbir tereddüdümüz söz konusu değil" dedi.

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EPDK'nın geri ödeme kararını siyasi mulahazalarla ya da belli çıkar odaklarına şirin gözükmek gayesiyle eleştirenler olduğunu belirten Yılmaz; tüm şirketlerin bu süreçten gerekli dersi çıkarması gerektiğini, AUF'u sabote edecek, tüketiciye maliyet yükü oluşturacak hiçbir girişime izin vermeyeceklerini hatırlattı.

"CEZA DEĞİL HAKSIZCA ALINMIŞ MEBLAĞIN GERİ İADESİ"

Başkan Yılmaz şunları söyledi:

"Şirketlerin büyük kısmı geri ödeme sürecini başlattı. Kararımızın tebliğinin üzerinden 1 hafta geçmeden 1 milyar TL'ye yaklaşan bir kısmı tahsil edildi. Şu unutulmamalı… Bu bir ceza değil haksızca alınmış bir meblağın geri iadesi. Ödemeye yanaşmayan şirket olursa EPİAŞ'taki alacaklarından ve teminatlarından keseceğiz. Yani ya ödenecek ya ödenecek. Birileri inanmak istemeyebilir ama 11 milyarı TL'yi aşan bu meblağ AUF havuzundan bütün tüketicilerin maliyetlerinde düşüş anlamına geliyor. Umuyorum bundan sonra bütün şirketlerimiz AUF konusunda en az EPDK kadar hassas davranır."

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik faturası

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