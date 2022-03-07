FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrik fiyatları için EPDK'dan yeni hamle... Müdahalede bulunabilecek!

Elektrik fiyatları için EPDK'dan yeni hamle... Müdahalede bulunabilecek!

07.03.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPDK, elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunabilme yetkisi verilecek. Böylece talebin arttığı ithal ya da yerli kömür, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi elektrik üretilen alanlara tavan fiyat uygulanacak. Bu yetkinin, EPDK'ya 6 ayla sınırlı olarak verilmesi planlanıyor.

Elektrik fiyatları için EPDK'dan yeni hamle... Müdahalede bulunabilecek!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunabilme yetkisi verilecek. Taslak halindeki düzenlemenin yakında TBMM'ye gelmesi beklenirken, düzenleme kapsamında (Enerji Piyasaları İşletme AŞ) EPİAŞ tarafından işletilen Borsadaki enerji fiyatlarının maliyet bazlı fiyatlandırılmasına ilişkin EPDK'ye yetki verilecek.

Bu şekilde örneğin tüm dünyada artan doğalgaz fiyatları sebebiyle elektrik üretim maliyetleri düşen ve talebin arttığı ithal ya da yerli kömür, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi elektrik üretilen alanlara tavan fiyat uygulanacak.

Bu yetkinin, EPDK'ye 6 ayla sınırlı olarak verilmesi planlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borcunu kapatana yüzde 22 indirim yapacak!Borcunu kapatana yüzde 22 indirim yapacak!
Ekmek ve ayçiçek yağı fiyatına zam kapıda...Ekmek ve ayçiçek yağı fiyatına zam kapıda...
Evi olanları ilgilendiren önemli gelişme! Mart ayı sonuna kadar ödenecek, en az 7 bin TL...Evi olanları ilgilendiren önemli gelişme! Mart ayı sonuna kadar ödenecek, en az 7 bin TL...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

"Acun bana racon kesemez" sözleri Ilıcalı'yı çıldırttı! "Kralı gelse..."

"Acun bana racon kesemez" sözleri Ilıcalı'yı çıldırttı! "Kralı gelse..."

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde 2 önemli değişiklik

Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde 2 önemli değişiklik

Altın fiyatı 2 bin, petrol 130 doları aştı!

Altın fiyatı 2 bin, petrol 130 doları aştı!

Altın fiyatları için kritik uyarı: Yükselecek, şimdiden alın

Altın fiyatları için kritik uyarı: Yükselecek, şimdiden alın

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Pozu pornografik bulunup kaldırılınca...

Pozu pornografik bulunup kaldırılınca...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.