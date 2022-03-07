Elektrik fiyatları için EPDK'dan yeni hamle... Müdahalede bulunabilecek!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunabilme yetkisi verilecek. Taslak halindeki düzenlemenin yakında TBMM'ye gelmesi beklenirken, düzenleme kapsamında (Enerji Piyasaları İşletme AŞ) EPİAŞ tarafından işletilen Borsadaki enerji fiyatlarının maliyet bazlı fiyatlandırılmasına ilişkin EPDK'ye yetki verilecek.

Bu şekilde örneğin tüm dünyada artan doğalgaz fiyatları sebebiyle elektrik üretim maliyetleri düşen ve talebin arttığı ithal ya da yerli kömür, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal gibi elektrik üretilen alanlara tavan fiyat uygulanacak.

Bu yetkinin, EPDK'ye 6 ayla sınırlı olarak verilmesi planlanıyor.

