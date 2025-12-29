FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yüzer GES'lerin tanımı güncellendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yüzer güneş enerjisi santrallerinin (GES) tanımını kapsamını genişleterek güncelledi.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yüzer GES'lerin tanımı güncellendi

EPDK'nin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelikte yüzer GES tanımı genişletildi. Yüzer GES'ler, içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve Kıyı Kanunu kapsamındaki kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin su yüzeylerine kurulan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri olarak tanımlandı.

Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler tarafından, rezervuarlı veya regülatörlü hidroelektrik üretim tesislerinin santral sahaları kapsamında su yüzeylerine kurulan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri veya üniteleri de bu kapsamda yer alacak.

ÜRETİM LİSANSI VE TESİS DEVİRLERİNE SÜRE SINIRI!

Öte yandan, önlisans ve lisans alma yükümlülüğüne ilişkin maddede yapılan değişiklikle, üretim lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin devrine ilişkin kurul onaylarının, kurulca belirlenen süre içinde devir işlemi tamamlanmadığı takdirde geçersiz sayılacağı hükme bağlandı.

Üretim tesislerinin satış, devir veya kiralama işlemlerine ilişkin kurul onaylarına da süre şartı getirildi. Buna göre, kurul tarafından altı aydan az olmamak üzere belirlenen süre içinde işlem tamamlanmazsa verilen onay geçersiz sayılacak ve yeniden kurul kararı alınmadan işlemlere devam edilemeyecek.

Söz konusu yönetmeliğin aynı yere birden fazla başvuru yapılması halinde öncelik hakkını belirleyen maddesinde yapılan değişiklikle de lisanssız üretim tesisi başvurusunun önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu saha ile kesişmesi veya çakışması durumunda, ilgili başvuru için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında işlem tesis edilecek.

Önlisans başvurularının değerlendirilmesinde ise rüzgar ve güneş enerjisine dayalı önlisans başvurularında, santral sahasının birden fazla bağlantı bölgesi içinde yer alması durumunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü il sınırlarına göre, santralin kurulu gücü ile birlikte santral sahasının yüzde 50'sinden fazlasının bulunduğu bağlantı bölgesinde yer aldığı kabul edilecek.

ÖNLİSANS VE LİSANS TADİLLERİ!

Önlisans süresinin mücbir sebepler kapsamında tadil edilebileceği yönetmelik kapsamında, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için verilen önlisansların ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşü doğrultusunda uzatılabileceği düzenlendi.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, önlisans ve üretim lisansına konu üretim tesisi sahası değişikliklerinin hangi şartlarda yapılabileceği de netleştirildi. Kömür santrallerinde stok ile kül depolama sahaları, jeotermal santrallerde akışkan isale hattı ile üretim ve re-enjeksiyon kuyu alanları, biyokütle santrallerinde ise atık ve kül stok sahası ile atık işleme alanlarının genişletilmesine yönelik saha değişiklikleri, bunun dışında bırakıldı.

YEKA için verilen önlisans ve üretim lisanlarının iptali, YEKA sözleşmesinin feshedildiğinin bakanlık tarafından EPDK'ye bildirilmesi durumunda yapılacak.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş 2026'nın şampiyonunu değiştirdi: Altın ve gümüş için bomba tahminİslam Memiş 2026'nın şampiyonunu değiştirdi: Altın ve gümüş için bomba tahmin
TÜİK: Hizmet ihracatının yüzde 62,3'ünü 2023'te büyük ölçekli girişimler yaptıTÜİK: Hizmet ihracatının yüzde 62,3'ünü 2023'te büyük ölçekli girişimler yaptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.