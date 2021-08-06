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Elektrik piyasasında karşılığı olmayan alış tekliflerine yönelik inceleme

06.08.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), elektrik ticaretinde fiziki piyasada karşılığı olmayan alış tekliflerine yönelik inceleme başlattığı bildirildi. EPDK Başkanı Yılmaz açıklamasında, "Piyasa doğrularına göre hareket etmeyen şirketlerin EPDK’nin yaptırımları ile karşılaşması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Elektrik piyasasında karşılığı olmayan alış tekliflerine yönelik inceleme

EPDK'den yapılan açıklamada, özellikle son günlerde bazı elektrik tedarik şirketlerinin taleplerinden daha fazla, “tüketiciye yansımayan”, sadece elektrik ticaret piyasası içinde karşılığı olan alış teklifi verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

EPDK: GEREKSİZ BİR ALIŞ MİKTARI ARTIŞINA NEDEN OLUYOR

Kurumun konuyla ilgili derhal harekete geçerek inceleme başlattığı ifade edilen açıklamada, EPDK'nin bütün tedarik şirketlerini uyarmak üzere gönderdiği yazıda “Kabul edilebilir tüketim tahmininden daha fazla alış teklifi yapılması gereksiz bir alış miktarı artışına neden olmaktadır. Fiziki piyasada karşılığı olmayan, gerçekte tüketilmeyen bu alışlar piyasa yapısı içinde paydaşlarda farklı algılara neden olmakta, ticari kararları etkilemektedir.” ifadelerine yer verildiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tüketim rekorları kırıldığı bir dönemde bazı tedarik şirketlerinin elektrik piyasasının rekabetçi yapısını bozacak alış teklifleri yaptığını tespit ettiklerini ve vakit kaybetmeden şirket bazlı saatlik teklifler üzerinde inceleme başlattıklarını bildirdi.
Doğru olmayan ve manipülasyona da sebep olabilecek alış tekliflerinin elektrik ticaretinin doğasına aykırı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sadece piyasayı, rekabeti olumsuz etkilemekle kalmaz, paydaşların güvenini ve itibarını da zedeler. Piyasa doğrularına göre hareket etmeyen şirketlerin ise EPDK’nin yaptırımları ile karşılaşması kaçınılmazdır.” değerlendirmesinde bulundu.

EPDK tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu tip alış teklifleri yaptığı tespit edilen tedarik şirketlerine, idari para cezası ya da oluşacak zararın ilgili şirketlere ödetilmesi gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

Kaynak: AA

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