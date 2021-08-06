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Geçtiğimiz yıl yasak kapsamına alınmıştı! Koruyucu maske ve tıbbi steril/non-steril eldiven ihracat yasağı kalktı

06.08.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl 4 Mart 2020 tarihinde ihracatı yasaklanan ve ön izin kapsamına alınan koruyucu maske ile tıbbi steril/non-steril eldiven bugün itibarıyla yasak kapsamından çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ile tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, yasak ve ön izin kapsamından çıkarıldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, salgın önlemleri nedeniyle 4 Mart 2020 tarihinde ihracatı yasak ve ön izne bağlı mallar listesine dahil edilen koruyucu maske ve eldiven ürünleri bu listeden çıkarıldı.

Kaynak: Reuters

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