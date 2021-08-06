Geçtiğimiz yıl yasak kapsamına alınmıştı! Koruyucu maske ve tıbbi steril/non-steril eldiven ihracat yasağı kalktı

Koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ile tıbbi steril/non-steril eldiven ihracatı, yasak ve ön izin kapsamından çıkarıldı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, salgın önlemleri nedeniyle 4 Mart 2020 tarihinde ihracatı yasak ve ön izne bağlı mallar listesine dahil edilen koruyucu maske ve eldiven ürünleri bu listeden çıkarıldı.

Kaynak: Reuters



