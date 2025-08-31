Elektrik santrallerine 1,1 milyar liralık kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale temmuz ayı için 1 milyar 116 milyon 23 bin 579 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 105 milyon 791 bin 691 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 76 milyon 401 bin 140 lira tutarında kapasite ödemesiyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır