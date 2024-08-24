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  4. Elektrik tüketimi rekor kırdı! Bakan Bayraktar: "Yüzde 57'sini yerli kaynaklardan karşıladık"

Elektrik tüketimi rekor kırdı! Bakan Bayraktar: "Yüzde 57'sini yerli kaynaklardan karşıladık"

24.08.2024 17:06
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Sıcak yaz havalarında klima ve vantilatör kullanımları artmışken elektrik tüketimi de buna eş değer olarak artış gösteriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temmuz ayında elektrik üretim ve tüketiminde rekor seviyenin görüldüğünü belirtti.

Elektrik tüketimi rekor kırdı! Bakan Bayraktar: "Yüzde 57'sini yerli kaynaklardan karşıladık"

Türkiye'yi etkileyen sıcak havalar ile klima ve vantilatör kullanımı artış gösterdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye'yi etkileyen sıcak hava dalgası, temmuz elektrik üretim ve tüketim verilerine doğrudan yansıdığı aktarıldı.

Bakan Alparslan Bayraktar ise temmuz sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 112 bin 999 megavatsaat (MWh) olduğuna işaret ederek, "Aynı dönemde güneş kurulu gücünün toplam kurulu güç içindeki payı, yüzde 15,6'ya ulaşarak oransal anlamda rekor kırdı" bilgisini paylaştı.

YERLİ ELEKTRİK KULLANILDI

Bayraktar, temmuzda yerli kaynaklara dayalı elektrik üretiminin 19,9 milyar kWh ile zirve yaptığını vurgulayarak, "Elektrik üretimi 34,6 milyar kWh, tüketimi de 34,5 milyar kWh ile tüm zamanların en yüksek aylık değerine ulaştı. Temmuzda hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık. Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" ifadelerini kullandı.

Geçen ayın son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Buna bağlı olarak özellikle iklimlendirme sistemlerinin yoğun olarak kullanımı, elektrik tüketimini ve doğal olarak üretimini rekor seviyelere taşıdı. Unutmayalım ki enerji verimliliği uygulamaları ile üretimi, sunulan hizmeti ve sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden enerji tüketimini azaltmamız mümkün"

KAYNAK: AA
Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik tüketici yerli
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