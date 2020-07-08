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Elektrik tüketiminde yeni rekor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2020 11:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 931 bin 368 megavatsaatle günlük bazda bu yılın rekor seviyesine ulaşıldı.

Elektrik tüketiminde yeni rekor

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı ve tarımsal sulamalar, elektrik tüketiminde zirve değerlerin görülmesine yol açtı.

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de elektrik tüketiminde dün 931 bin 368 megavatsaatle günlük bazda bu yılın rekor seviyesine ulaşıldı. Böylece, elektrik tüketiminde pazartesi günü 908 bin 395 megavatsaat olarak kaydedilen rekor aşılmış oldu.

Saatlik bazda dün en düşük elektrik tüketimi 31 bin 335 megavatsaatle 07.00'de görüldü. En yüksek elektrik tüketimi ise 43 bin 638 megavatsaatle 17.00'de gerçekleşti.

Ayrıca, Türkiye'de dün 926 bin 664 megavatsaatle yılın en yüksek elektrik üretimine ulaşıldı.

Söz konusu üretimin yüzde 26'sı doğal gaz, yüzde 23'ü barajlı hidroelektrik ve yüzde 21'i ithal kömür santrallerinden, kalan bölümü diğer kaynaklardan karşılandı.

KAYNAK:AA

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