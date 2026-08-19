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'Elektrik ücretlerine yüksek zam yapılacağı' iddialarına açıklama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaları yalanladı.

'Elektrik ücretlerine yüksek zam yapılacağı' iddialarına açıklama!

Kamuoyunda elektrik faturalarına yüksek oranda zam geleceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten DMM, bu tür paylaşımların ekonomik beklentileri olumsuz etkileme ve toplumsal algıyı manipüle etme amacı taşıyabileceğine dikkat çekti.

"GERÇEK DIŞIDIR"

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "Elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı Zam
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