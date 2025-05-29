Elektrik üretimi martta yüzde 0,1 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) marta ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 22,3'ü ithal kömür santralleri, yüzde 20,7'si doğal gaz santralleri, yüzde 20,6'sı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,2'si rüzgar santralleri, yüzde 11,4'ü linyit santralleri ve yüzde 4,1'i jeotermal santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Böylece Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalışla 26 milyon 210 bin 183 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 1,4 artarak 22 milyon 419 bin 127 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 41,9'u sanayi, yüzde 29'u mesken aboneleri, yüzde 24,8'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,2, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 50 milyon 942 bin 222'ye ulaştı.

Bu dönemde Mart 2024'e göre, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,4, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1 yükseliş görülürken, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,8 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,5 artış kaydedildi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yaklaşık yüzde 1,5 artarak 97 bin 750 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25'ini doğal gaz santralleri, yüzde 24,4'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,4'ünü rüzgar santralleri, yüzde 10,7'sini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu. (AA)

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