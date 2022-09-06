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Elektrik ve doğal gaz zammı çok tartışılmıştı! Bakan Dönmez’den açıklama geldi: Yüzde 80 sübvansiyon devam ediyor

06.09.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih dönmez elektrik ve doğal gaz zammının ardından kritik açıklamalarda bulundu. Şu anda hükümetin doğal gazda yüzde 80, elektrikte birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yaptığını söyleyen Dönmez, “Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Elektrik ve doğal gaz zammı çok tartışılmıştı! Bakan Dönmez’den açıklama geldi: Yüzde 80 sübvansiyon devam ediyor

Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez enerji fiyatlarına gelen zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şu anda hükümetimiz doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıyor. Yılın başında ne ise aynı şekilde devam ediyor” diyen Bakan Dönmez, “Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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DOĞAL GAZDA ‘UMMAN’ PLANI

Doğal gaz ticaretinde tedarikçi ülke arayışı devam ederken Bakan Dönmez, “Bildiğiniz gibi gaz fiyatları 20 kat artmıştı. Ağustos ayının son günlerinde yoğun bir enerji diplomasisi yaptık. İlk olarak Körfez ülkelerinden Umman'a gittik. Burada uzunca bir aradan sonra doğalgaz ticareti konusunda irtibata geçtik. Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete geçeceğiz” açıklamasında bulundu.

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Bakan Dönmez konuşmasının devamında, “Katar ile zaten geçmişten bu yana doğal gaz ticari yapıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa, Rusya'dan doğal gaz almayı azalttığı, Rusya'nın da gazı kestiği için tüm dünyada doğalgaz aranan bir ürün halinde. Fiyatlar da anormal bir şekilde artıyor. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç alırız” şeklinde konuştu.


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Elektrik faturası Doğal gaz faturası
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