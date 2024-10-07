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Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak açıklaması geldi! Özgür Demirtaş paylaşımı gündem oldu: "Az zam yapmak için..."

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.10.2024 19:29
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın elektrik ve doğal gaz faturalarına zam yapılmayacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Demirtaş alınan kararın enflasyonu düşük gösterip az zam yapmak için olduğunu aktardı.

Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak açıklaması geldi! Özgür Demirtaş paylaşımı gündem oldu: "Az zam yapmak için..."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında bu yıl sonuna kadar herhangi fiyat artışı öngörmüyoruz” dedi.

Ayrıca, Bakan Bayraktar “Elektrikte yeni destek modeli geliyor. Tüketimi yüksek olana destek az olacak" açıklamasını yaptı.

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ÖZGÜR DEMİRTAŞ: 'AZ ZAM YAPMAK İÇİN...'

Konuyla ilgili ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Demirtaş, Bakan Bayraktar'ın açıklamaları olan bir haberi alıntılayarak "Enflasyonu bu yıl olduğundan düşük gösterip, ücretlere yılbaşında AZ zam yapmak için kata-külli, Dalavere!" dedi.

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PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

Demirtaş'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Özgür Demirtaş elektrik alparslan bayraktar
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