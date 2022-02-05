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Elektrik ve doğal gazda faturaları düşürecek hamle! Bakan Dönmez açıkladı: Yeni proje ile…

05.02.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TANAP'ın kapasite artışını desteklediklerini dile getirerek, "Belki önümüzdeki yıllarda Hazar geçişli bir proje hayata geçtiğinde bölge ülkeleri yeni bir kaynağa daha kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Elektrik ve doğal gazda faturaları düşürecek hamle! Bakan Dönmez açıkladı: Yeni proje ile…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Azerbaycan’ın başkent Bakü'de katıldığı Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paydaş ülkelerin yetkilileri ile Güney Gaz Koridoru'nun geleceğiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Dönmez, koridorun bir parçası olan TANAP'ın çok hızlı adım atılan ve hayata geçirilen önemli projelerden olduğunu vurguladı.

Dönmez, TANAP'ın sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da arz güvenliğine katkı sağlayan büyük projelerden olduğunu ifade ederek "Şu anda yıllık 16 milyon metreküplük akış söz konusu. Bunun 6 milyar metreküplük kısmını Türkiye'de kullanıyoruz, kalan 10 milyar metreküplük kısmı da Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'ya gidiyor. Çok kısa süre geçmesine rağmen 2018'de birinci fazını devreye aldık, Eskişehir'deki akışını sağladık, 2019'da gazı Edirne'de teslim ettik, 2020'de de İtalya'ya ulaşmış oldu. İki üç sene içinde büyük bir projeyi hayata geçirmiş olduk." diye konuştu.

“KAPASİTE ARTIŞINI DESTEKLİYORUZ”

Artık TANAP'ın kapasitesinin artırılması konusunun konuşulduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Boru hattı dizayn edilirken yıllık 31 milyar metreküp kapasiteli olarak planlanmıştı. İlerideki arz ve talebe göre bu artış yapılacaktı. Belki de fazla bir süre beklemeden boru hattının projelendirildiği kapasiteye çıkacağını birlikte göreceğiz. Sayın Aliyev de Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov da arama ve üretim tarafında yatırımlara hız verdiklerini, bu hattı besleyecek gazı çok kısa süre içerisinde sisteme basabileceklerini ifade ettiler. Biz de kapasite artışını desteklediğimizi ülke olarak ifade ettik. Avrupa'dan da benzer talepler var. İnşallah Avrupa'ya yeni bir kapasite TANAP üzerinden gerçekleşmiş olacak."

"HAZAR GEÇİŞLİ BİR PROJE İLE BÖLGE ÜLKELERİ YENİ BİR KAYNAĞA DAHA KAVUŞMUŞ OLACAK"

Dönmez, TANAP'la sadece Azerbaycan gazının değil, bölgedeki diğer ülkelerin gazını da Avrupa'ya taşıma imkânına sahip olacağını belirterek "Nitekim bugün Azerbaycan Enerji Bakanı, Türkmenistan'la ortak işletecekleri Dostluk Gaz Sahası'nda da üretime geçmeyi planladıklarını söyledi. Bizim de Türkmenistan'la uzun yıllara dayanan dostluğumuz ve doğal gaz anlaşmamız var ama uygun bir güzergâh ve boru hattı bulunamadığı için bugüne kadar gelmemişti. Belki önümüzdeki yıllarda Hazar geçişli bir proje hayata geçtiğinde bölge ülkeleri yeni bir kaynağa daha kavuşmuş olacak" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Dönmez, Azerbaycan temasları kapsamında Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Avrupa Birliği Enerjiden Sorumlu Komisyon Üyesi Kadri Simson, Bulgaristan Enerji Bakanı Aleksandr Nikolov ve Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

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