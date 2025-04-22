FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ilk çeyrekte 4 milyar doları aştı

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ilk çeyrekte 4 milyar doları aştı

22.04.2025 11:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 4 milyar 791 bin dolara yükseldi.

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı ilk çeyrekte 4 milyar doları aştı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-mart döneminde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 65 milyar 305 milyon 586 bin dolar oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 3 milyar 953,8 milyon dolarlık dış satım yapan elektrik ve elektronik sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde ihracatını yüzde 1,2 artırdı, 4 milyar 791 bin dolarlık dış satım yaptı.

Türkiye'nin en fazla ihracat yapılan 5 sektöründen biri olan elektrik ve elektronik sektörünün, "tarife" kaynaklı endişelere rağmen yılın ilk çeyreğinde yüzde 41,5 ve 62,6 milyon dolar artışla ihracatını en fazla artırdığı ülke ABD oldu.

Sektörün ocak-mart döneminde gerçekleştirdiği dış satım, aynı dönemde Türkiye'nin ihracatının yüzde 6,1'ine karşılık geldi.

Yılın ilk çeyreğinde, 2 milyon 32 bin dolarlık diğer yan sanayi ürünleri, oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, 1 milyar 734,6 milyon dolarlık elektrik elektronik makinaları elektrik ve enerji üretim, 939,1 milyon dolarlık makinaların elektrik ve parçaları, 908 milyon dolarlık makina, 417,2 milyon dolarlık diğer alet ve cihazlar ve 11,2 bin dolarlık savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT 2,1 MİLYAR DOLARLA İSTANBUL'DAN GERÇEKLEŞTİ

Elektrik ve elektronik sektöründe yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat 386,3 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken, bu ülkeyi 318,1 milyon dolarla Almanya, 226,9 milyon dolarla Irak, 213,3 milyon dolarla ABD ve 186,1 milyon dolarla Fransa takip etti.

Ocak-mart döneminde sektörün değer bazında ihracatını artığı ülkeler sıralamasında, ilk sırada yüzde 41,5 ve 62,6 milyon dolar artışla ABD yer aldı. ABD'yi 38,2 milyon dolarla Irak, 36,6 milyon dolarla Yunanistan, 34,4 milyon dolarla Libya ve 22,6 milyon dolarla Ukrayna izledi.

Söz konusu dönemde, elektrik ve elektronik sektöründe en fazla ihracat 2,1 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde Manisa'dan 390,9 milyon dolarlık, Ankara'dan 291,7 milyon dolarlık, Denizli'den 249,3 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 221,5 milyon dolarlık, İzmir'den 157 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ihracatı yapıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
TÜİK: 2024 yılında yerli turistler 419,3 milyar TL harcadıTÜİK: 2024 yılında yerli turistler 419,3 milyar TL harcadı
Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli belli olduDiyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli belli oldu
Anahtar Kelimeler:
İhracat elektrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet

Bakıcı kadından 2 yaşındaki çocuğa şiddet

77 milyon TL'lik lüks araçları satışa çıkmıştı! Sürpriz karar

77 milyon TL'lik lüks araçları satışa çıkmıştı! Sürpriz karar

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Fiyatı 7 TL'ye düştü! 'Birçok ülke istiyor ama...'

Fiyatı 7 TL'ye düştü! 'Birçok ülke istiyor ama...'

Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli belli oldu

Diyanet duyurdu! Kurban kesim bedeli belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.