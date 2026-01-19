FİNANS

Elektrikli araç şarj soket sayısı aralıkta 38 bini aştı!

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, 2025 yılı aralık ayında önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 38 bin 808'e çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2025 Aralık'a ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, aralıkta önceki aya göre yüzde 4,4 artışla 2 bin 913 megavata yükseldi.

Aralıkta şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 58 milyon 238 bin 20 kilovatsaat oldu. Bunun yüzde 59,1'ine denk gelen 34 milyon 422 bin 313 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken, geri kalan 23 milyon 815 bin 711 kilovatsaatlik tüketim diğer istasyonlardan sağlandı.

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.

TÜKETİMDE İLK SIRA İSTANBUL'UN

Rapora göre, tüketimde ilk sırayı 19 bin 51 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 9 bin 668 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 358 megavatsaatle İzmir izledi.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yaklaşık yüzde 3,6 artarak 38 bin 808'e çıktı. Soket sayısı, kasımda 37 bin 473 olarak kayıtlara geçmişti.

Aralıkta AC şarj soket sayısı yüzde 3,1 artışla 22 bin 95'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 4,1 artarak 16 bin 713'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 21 bin 422, DC şarj soket sayısı ise 16 bin 51 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, kasımda 351 bin 836 olan elektrikli araç sayısı aralıkta yüzde 6,2 artışla 373 bin 733'e ulaştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

