FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Elektrikli araç şarj soket sayısı temmuzda yüzde 4 arttı

Elektrikli araç şarj soket sayısı temmuzda önceki aya göre yaklaşık yüzde 4 artarak 32 bin 682'ye yükseldi.

Elektrikli araç şarj soket sayısı temmuzda yüzde 4 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, temmuzda önceki aya göre yüzde 3,9 artışla 2 bin 374 megavat oldu.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yaklaşık yüzde 4 artarak 32 bin 682'ye çıktı. Bu rakam, haziranda 31 bin 433 olarak kayıtlara geçmişti.

Temmuzda AC şarj soket sayısı yüzde 4,1 artışla 18 bin 888'e, DC şarj soket sayısı da yüzde 3,8 artarak 13 bin 794'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 18 bin 143, DC şarj soket sayısı ise 13 bin 290 olarak kaydedilmişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Tarımsal girdi fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 33,88, aylık yüzde 2,52 arttıTarımsal girdi fiyat endeksi haziranda yıllık yüzde 33,88, aylık yüzde 2,52 arttı

Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç EPDK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

İleri üretim tarihi basılmış... Bakanlık harekete geçti! Süt, tereyağı, peynir, labne, hepsi var

İleri üretim tarihi basılmış... Bakanlık harekete geçti! Süt, tereyağı, peynir, labne, hepsi var

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.