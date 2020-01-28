Elektrikli araçlar batarya değişimine hazırlanıyor

BERLİN (AA) – BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - CÜNEYT KARADAĞ - Yeni batarya teknolojilerinin elektrikli otomobillerin menzillerini 1000 kilometreye kadar ulaştırmasına yönelik küresel yarış devam ederken, bataryaların verimli şekilde şarj edilmesi, çevre dostu ve uzun ömürlü olması da ön plana çıkıyor.

“Değişik modeldeki elektrikli araçlar için Avrupa’da otomobil üreticileriyle çalışmak istiyoruz. Aynı zamanda elektrik enerjisi üretici ve dağıtıcıları ile şehirlerin altyapısını etkili şekilde kullanmak için beraber çalışmak hedefimiz. Batarya değişim istasyonlarında, müşteriler, uzun süre beklemeden batarya değişim hizmeti alabiliyor. Evde yapılan hızlı şarj bataryanın ömrünü kısaltıyor. Biz burada çok yavaş şarj yapıyoruz. Şehirlerin altyapısını da zorlamıyoruz.”

“Türkiye ile çalışmak istiyoruz”

Alexander Yu Li, şimdilik filo kiralama şirketlerine hizmet verdiklerini anlatarak, “Bizim şarj istasyonları bataryaları yavaş yavaş şarj ederken filo şirketleri işlerine odaklananabilir. Şarj süresini araçların operasyon zamanlarından kesmeden kolayca halledebiliyor.” diye konuştu.

Elektrikli araçların iklim değişikliğine karşı iyi seçenek olduğunu anlatan Alexander Yu Li, “Fakat bu araçlar için yeni altyapı yatırımlarına ihtiyaç var. Şimdi elektrikli hareketlilik zamanı. Fakat gelecek 20 yılda başka teknoloji olabilir. Bizim uzun süreli yatırımlara odaklanmamız gerekir.” yorumunu yaptı.

Alexander, Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında çok önemli bir pazara sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye gelecek 20 yılda altyapıda ve yeni projelerde büyük potansiyele sahip. Türkiye'nin de elektrikli hareketlilikte batarya değişim teknolojisine bakması gerekir. Çünkü bu teknoloji filo ve kamu araçları için çok pratik çözümler sunuyor. Ayrıca Türkiye elektrikli otomobil ile önemli bir proje başlattı. Şu aşamada bile yerli otomobilin çok başarılı olacağını söylemek mümkün. Biz de bu konuda Türkiye ile çalışmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

