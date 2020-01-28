FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Elektrikli araçlar batarya değişimine hazırlanıyor

Elektrikli araçlar batarya değişimine hazırlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Elektrikli araç bataryalarının dolması saatler alırken, Çinli bir şirket, deşarj olmuş bir bataryayı, tam dolu bir batarya ile istasyonlarında 3 dakikanın altında değiştirebiliyor - INFRADianba Üst Yöneticisi Alexander Yu Li: - “Batarya değiştirme süresi yeni teknolojilerle 27 sanayiye kadar düşebiliyor” - “Batarya değişim istasyonlarında, müşteriler, uzun süre beklemeden batarya değişim hizmeti alabiliyor. Evde yapılan hızlı şarj bataryanın ömrünü kısaltıyor. Biz burada çok yavaş şarj yapıyoruz. Şehirlerin altyapısını da zorlamıyoruz” - “Türkiye gelecek 20 yılda altyapı ve yeni projelerde büyük potansiyele sahip. Türkiye’nin de elektrikli hareketlilikte batarya değişim teknolojisine bakması gerekir. Çünkü bu teknoloji filo ve kamu araçları için çok pratik çözümler sunuyor”

BERLİN (AA) – BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - CÜNEYT KARADAĞ - Yeni batarya teknolojilerinin elektrikli otomobillerin menzillerini 1000 kilometreye kadar ulaştırmasına yönelik küresel yarış devam ederken, bataryaların verimli şekilde şarj edilmesi, çevre dostu ve uzun ömürlü olması da ön plana çıkıyor.

Elektrikli araç bataryalarının tamamen dolması saatler alırken, Çinli bir şirket deşarj olmuş bir bataryayı, tam dolu bir batarya ile batarya dolum istasyonlarında 2,5 dakikada (aracın istasyonda kalış süresi) değiştirebiliyor.

Batarya dolum istasyonunda deşarj olan batarya çıkarılarak, hazırda bekletilen şarj edilmiş diğer batarya araca 30 saniyenin altında el değmeden robotlar tarafından monte edilebiliyor.

Batarya değişim teknolojisi üzerine, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan elektrikli araçlara batarya değişim hizmeti veren Çin ve Almanya ortak sermayeli INFRADianba Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Yu Li, Avrupa’da e-taksiler için batarya değişim istasyonunu ilk olarak Berlin’de kurduklarını söyledi.

Bataryaların insan eli değmeden makine tarafından 2,5 dakikada otomatik olarak değiştirildiğini anlatan Alexander Yu Li, "Batarya değiştirme süresinin yeni teknolojilerle 27 sanayiye kadar düştüğünü" kaydetti.

Alexander Yu Li, Çin'in başkenti Pekin'de 150 petrol istasyonunda şimdilik e-taksilere batarya değişimi yapıldığını belirterek, böylece taksi filosunun bataryalarının uzun ömürlü olduğunu ve istasyonda bataryalarla akıllı şebekelere enerji deposu görevi gördüklerini söyledi.

Değişik modellerde üretilen otomobil bataryalarının değiştirilmesi için bataryalara bir çerçeve yapılması gerektiğini belirten Alexander Yu Li şunları kaydetti:

“Değişik modeldeki elektrikli araçlar için Avrupa’da otomobil üreticileriyle çalışmak istiyoruz. Aynı zamanda elektrik enerjisi üretici ve dağıtıcıları ile şehirlerin altyapısını etkili şekilde kullanmak için beraber çalışmak hedefimiz. Batarya değişim istasyonlarında, müşteriler, uzun süre beklemeden batarya değişim hizmeti alabiliyor. Evde yapılan hızlı şarj bataryanın ömrünü kısaltıyor. Biz burada çok yavaş şarj yapıyoruz. Şehirlerin altyapısını da zorlamıyoruz.”

“Türkiye ile çalışmak istiyoruz”

Alexander Yu Li, şimdilik filo kiralama şirketlerine hizmet verdiklerini anlatarak, “Bizim şarj istasyonları bataryaları yavaş yavaş şarj ederken filo şirketleri işlerine odaklananabilir. Şarj süresini araçların operasyon zamanlarından kesmeden kolayca halledebiliyor.” diye konuştu.

Elektrikli araçların iklim değişikliğine karşı iyi seçenek olduğunu anlatan Alexander Yu Li, “Fakat bu araçlar için yeni altyapı yatırımlarına ihtiyaç var. Şimdi elektrikli hareketlilik zamanı. Fakat gelecek 20 yılda başka teknoloji olabilir. Bizim uzun süreli yatırımlara odaklanmamız gerekir.” yorumunu yaptı.

Alexander, Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında çok önemli bir pazara sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye gelecek 20 yılda altyapıda ve yeni projelerde büyük potansiyele sahip. Türkiye'nin de elektrikli hareketlilikte batarya değişim teknolojisine bakması gerekir. Çünkü bu teknoloji filo ve kamu araçları için çok pratik çözümler sunuyor. Ayrıca Türkiye elektrikli otomobil ile önemli bir proje başlattı. Şu aşamada bile yerli otomobilin çok başarılı olacağını söylemek mümkün. Biz de bu konuda Türkiye ile çalışmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
Bakan Selçuk açıkladı! Depremzdelerden katılım ayı alınmayacak Bakan Selçuk açıkladı! Depremzdelerden katılım ayı alınmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
batarya, batarya teknolojileri, elektrikli otomobiller, INFRADianba Üst Yöneticisi (CEO)Alexander Yu Li,

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılının ilk otomobil kampanyaları

Otomobil alacaklar dikkat! İşte 2020 yılının ilk otomobil kampanyaları

Bakan Selçuk açıkladı! 8 milyon lira aktarıldı

Bakan Selçuk açıkladı! 8 milyon lira aktarıldı

TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama

TOGG CEO'sundan yerli otomobilin fiyatı hakkında açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk açıkladı! Depremzdelerden katılım payı alınmayacak

Bakan açıkladı! Katılım payı alınmayacak

SGK'dan '700 bin kişiyi emekli yaptılar' iddiasına açıklama

SGK'dan '700 bin kişiyi emekli yaptılar' iddiasına açıklama

Depremden etkilenen banka müşterilerine kolaylık sağlanacak

Depremden etkilenen banka müşterilerine kolaylık sağlanacak

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Depremden etkilenen KOBİ'lere acil destek kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! KOBİ'lere acil destek kredisi

Kış ortasında tane tane satılıyor! Eriğin kilosu 500 lira

Tanesi 10, kilosu 500 lira

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.