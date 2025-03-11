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Elektrikli araçlar için Resmi Gazete'de yayımlandı! O zorunluluk ortadan kalktı, şarj cihazı için artık bu şartı uygulamak zorunda değilsiniz...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.03.2025 14:40
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Geçtiğimiz yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından valiliklere şarj cihazı kurulumu ile ilgili süreci hızlandıracak bir yazı gönderilmişti. Bugün ise Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, apartmanlar ile sitelerde şarj cihazı kurulumu için ruhsat alma zorunluluğunu kaldıran yeni bir düzenlemeye imza attı.

Elektrikli araçlar için Resmi Gazete'de yayımlandı! O zorunluluk ortadan kalktı, şarj cihazı için artık bu şartı uygulamak zorunda değilsiniz...

Son dönemlerde elektrikli araç kullanımının artması ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı valiliklere yazı göndermişti Buna göre, şarj cihazı kurulumu ile ilgili süreçleri kolaylaştıracak bir adım atılmıştı.

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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan bir düzenleme ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde önemli bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile yönetmeliğin 59. maddesine eklenen düzenleme ile apartmanlar ve sitelerde ortak kullanım alanlarında şarj cihazı kurulumu için artık yapı ruhsatı alınmasına gerek kalmadı.

Bakanlığın bu düzenleme ile hedefi, şarj altyapısının daha hızlu bir şekilde yayılmasını sağlamaya çalışmak.

ELKETRİKLİ ATAÇ

ÇOĞUNLUĞUN ONAY VERMESİ YETERLİ!

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile şarj cihazı kurulumu için tüm kat maliklerinin onayı gerekmeden sadece çoğunluğun onayının olması yeterli olacak. Kat maliklerinin yarısından fazlasının onayı alınarak şarj cihazı kurulumu yapılabilecek. Bu sayede, daha geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verilmesi sağlanacak.

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Müstakil evlerde bulunanlar ise kendilerine ait park alanının bulunması nedeniyle şarj cihazı kurulumunun tamamen kendi inisiyatiflerine göre yapacak. Çevreye zarar vermediği müddetçe bu kurulumlar herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmayacak. Ayrıca, her araç sahibine 22 kW güç tahsis edilmesine gerek olmadığını vurguladı.

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RESMİ GAZETE'NİN KARARINDA YER ALAN İFADELER:

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "site ve apartmanların ortak otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için yapılması zaruri olan elektrik tesisatı" ibaresi eklenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araba şarj
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