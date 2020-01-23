Elektrikli araçların batarya kapasitesi 2030'da 100 bin megavata ulaşacak

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ, 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli aracın kullanılmasının beklendiğini belirterek, bu araçların 100 bin megavatlık bir batarya kapasitesi oluşturacağını bildirdi. Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojik gelişmelerin enerji sektörünün kritik bir parçası haline geldiğini, özellikle güneş enerjisi yatırımcılarının depolama ve şarj istasyonlarına yöneldiğini ifade etti. Güneş enerjisi şirketlerinin bu anlamda yeni bir sayfa açacağını dile getiren Demirdağ, bu süreçte elektrikli araçların önemli rol oynayacağını söyledi. Demirdağ, bir elektrikli aracın batarya kapasitesinin 100 kilovata kadar çıktığını belirterek şöyle devam etti: "Türkiye'de 2030'da 1 milyonun üzerinde elektrikli aracın kullanılabileceği öngörülüyor ki bu çok hızlı oluşabilecek bir kapasite. Bu rakamı dikkate aldığımızda 2030'da 100 bin megavat batarya kapasitesi oluşacağını söyleyebiliriz. Artık bir sonraki adım, bu araçların bataryalarını sisteme geri elektrik basmak için de kullanabilmek olmalı. Eğer araçlardaki bataryalar için böyle bir imkan oluşturulursa, burada yeni bir kapasite de ortaya çıkmış olacak."

Türkiye'nin şu an elektrikteki kurulu gücü 91 bin 300 megavat seviyesinde bulunuyor. - "Şu anda 10 kilovatlık bir kurulum, 10 bin dolar seviyesinde" Demirdağ, bu yıl çatı tipi güneş santralleri sayısının hızla arttığını ancak finansman konusunun süreçleri uzattığını söyledi. Bu alanda verilen kredilerin elektrik faturası gibi ödenmesinin, kurulumları daha da hızlandıracağını belirten Demirdağ, şu ifadeleri kullandı: "Meskenler için çatı santrallerinin kapasite 10 kilovatla sınırlı. Şu anda 10 kilovatlık bir kurulum, 10 bin dolar seviyesinde. İzin süreçleriyle birlikte 4 ay gibi bir sürede çatıdan elektrik üretimine başlanabiliyor. Ankara'daki bir çatı kurulumu şu anki fiyatlarla 5-6 yılda kredisini geri ödüyor. Çatı kurulumlarında elektrik faturası yerine krediyi ödüyorsunuz ve kredi bittikten sonraki 20 yılda elektriğe bir ücret ödemiyorsunuz. Güneş enerjisinde maliyetler çok hızla düşüyor, batarya da aynı düşüşün görülmesini bekliyoruz. Gelecek 5 yılda güneş enerjisi, batarya ve depolama teknolojilerinin her şeyi değiştireceğini düşünüyoruz."