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EPDK duyurdu! Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam yapıldı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
04.04.2025 21:11
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EPDK'dan açıklama geldi! Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. Doğalgazda ise mesken abonelerine artış yapılmadı. Doğal gaz da ise mesken abonelerinin tarifesinde artış yapılmadı

EPDK duyurdu! Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam yapıldı

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre elekrtikte konut abonelerine yüzde 25 oranında artış yapıldı. Doğal gaz fiyatlarında ise artış yapılmadı.

EPDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.

Ayrıca BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.

Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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