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  4. Elektrikte kritik eşik aşıldı! Bakan Dönmez'den flaş açıklama

Elektrikte kritik eşik aşıldı! Bakan Dönmez'den flaş açıklama

11.04.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin elektrikte kurulu toplam gücü 100 bin megavatı aştı. Gelişmeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu.

Elektrikte kritik eşik aşıldı! Bakan Dönmez'den flaş açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını bildirdi.

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