Elektrikte o modele ilgi arttı: Faturasını düşürmek isteyen yapıyor

Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi başlamıştı. Bununla beraber ikili anlaşmalara dayalı serbest tüketiciliğe ilginin arttığı öğrenildi.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; GSM operatörlerinde numara taşıma uygulaması gibi elektrikte de vatandaşlar istediği perakende elektrik firmasını seçerek hizmet alabiliyorlar.

Bunun için örnek olarak İstanbul'daki bir abonenin kente elektrik hizmeti veren firma haricinden farklı bir ildeki elektrik firmasına geçip serbest tüketici kapsamında indirim talep edebildiği belirtildi.

Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tüketim limiti kapsamında konut abonelerinde yıllık 4 bin kilovatsaat (aylık ortalama 333 kilovatsaat) üzerinde tüketen vatandaşların üst kademeye geçerek faturalarının destekten çıkarıldığı vurgulandı. Bu abonelerin enerjinin gerçek maliyetini ödemek durumunda kaldığı anımsatılırken imdatlarına da serbest tüketici modelinin yetiştiği aktarıldı.

EN FAZLA SERBEST TÜKETİCİ O BÖLGEDE

EPDK'nın raporuna göre; kademeli sistem öncesinde yaklaşık 188 bin olan serbest tüketici sayısının, kademeli dönem sonrası yüzde 358 artıp 860 bin 207'ye yükseldiği kaydedildi. Bu sayede tüm elektrik abonelerinin yüzde 1.66'sının serbest tüketicilerden oluştuğu belirtildi.

En fazla serbest tüketicinin de klima etkisi kaynaklı faturaları katlanan Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde olduğu aktarıldı. Serbest tüketim anlaşmalarına en çok sanayilerin ilgi gösterdiği kaydedilirken 2026 için elektrikte serbest tüketici limitinin 500 kilovatsaat olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Konutların tamamına yakınının serbest tüketici niteliği taşıdığı, serbest tüketicilerin ikili anlaşma yöntemiyle kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebildiği vurgulandı. Buna karşılık tedarik şirketlerinin tarifedeki gibi 'tek bir birim fiyat' önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebildiği belirtildi.

Türkiye'de 21 perakende elektrik şirketi bulunurken kim hangi ilde olursa olsun, istediği şirketi arayıp ondan hizmet almak üzere anlaşma yapabildiği aktarıldı. Örneğin İstanbul'da yaşayan bir tüketicinin kente hizmeti veren firmalar haricinde başka firmalardan da hizmet alabildiği, aynı şekilde diğer illerin de İstanbul'dan hizmet alabildiği kaydedildi.