FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Elektronik ürünlere yüzde 25 zam kapıda!

Mart ayında perakende satışlar güçlü bir duruş sergiledi. Bilgisayar ve iletişim aygıtları tarafındaki talep artışını MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, değerlendirdi.

Elektronik ürünlere yüzde 25 zam kapıda!
Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

TÜİK’in verilerine göre, perakende satışlar Mart ayında aylık yüzde 2,6 artış gösterdi. Sektör bazında en hızlı yükseliş, Mart’ta yüzde 6’lık artışla bilgisayar ve iletişim cihazlarında oldu.

Elektronik ürünlere yüzde 25 zam kapıda! 1

“YÜZDE 25 ARTABİLİR”

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Bloomberg HT’ye açıklamalarda bulundu. Turnacı, artan maliyetlerin fiyatlara yansıyabileceğini kaydetti.

Firmaların artan çip krizini tüketicilere yansıtmadığını kaydeden Turnacı, şu sözleri sarf etti:

“Ocak’ta maliyetlerdeki yükselişle birlikte, ortalama üç ayda yüzde 20 artış söz konusuydu ve bu artışın yıl genelinde yüzde 25 daha çıkabileceğini öngörüyoruz. Bunun sebepleri arasında ABD-İran gerilimi ve küresel çip krizini görüyoruz”

Elektronik ürünlere yüzde 25 zam kapıda! 2

SATIN ALIMLAR ÖNE ÇEKİLİYOR

İletişim cihazlarındaki talep artışının fiyat beklentisiyle bağlantılı olduğunu belirten Turnacı, vatandaşların ihtiyaçlarını öne çektiğini söyledi ve, “İletişim cihazları hayatı kolaylaştırdığı için talep sürüyor. Fiyat artışı beklentisi ile satın alımlar erkene çekiliyor” dedi.

Elektronik ürünlere yüzde 25 zam kapıda! 3

“20 BİN TL SINIRI KALKSIN”

Turnacı, teknolojik ürünlere erişimde taksit sınırlarının yükseltilmesi gerektiğini de vurgulayıp şunları söyledi:

“12 taksitte 20 bin TL olan sınır, özellikle satış noktası sayısı sınırlı olan KOBİ’leri olumsuz etkiliyor. Taksit sınırının yükseltilmesi için kaygılarımızı Maliye Bakanlığı’na iletiyoruz. Aksi halde bu durum, teknolojik ürünlerde kayıt dışılığa neden oluyor.”
Elektronik ürünlere yüzde 25 zam kapıda! 4

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA KAYIT DIŞILIK

Yenilenmiş ürün pazarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Turnacı, sözlerini şu şekilde noktaladı:
“Bu yıl yenilenmiş ürün pazarının 660 bin adetten 1,5 milyon adede ulaşabileceğini öngörüyoruz. Kayıt dışılığı göz önüne aldığımızda ise bugün 17 milyon adet telefon satışının yapıldığını, bunun 12 milyon adedinin legal kanalda olduğunu biliyoruz. Makul vergi indirimi ve taksit kısıtlamalarıyla kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır”

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum'da hayvan pazarında Kurban Bayramı haraketliliği başladıÇorum'da hayvan pazarında Kurban Bayramı haraketliliği başladı
Hazine iki ihaleyle borçlandıHazine iki ihaleyle borçlandı

Anahtar Kelimeler:
elektronik telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

THY uçağında hareketli dakikalar! Acil çıkıştan tahliye edildiler

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.