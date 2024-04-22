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  4. Elif Aslı Yıldız'ın eski haberleri de ortaya çıktı! "Her şey 2014'te başladı" diyerek o fotoğrafı paylaştı, 'Kendim çözmeyi severim' diyordu ama...

Elif Aslı Yıldız'ın eski haberleri de ortaya çıktı! "Her şey 2014'te başladı" diyerek o fotoğrafı paylaştı, 'Kendim çözmeyi severim' diyordu ama...

22.04.2024 10:56
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Küflü çikolata eleştirisine verdiği yanıtla tepki çeken Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun şimdi de kariyeri ve yaşamı mercek altına alındı. "Kendi işimi kendim çözmeyi severim" çıkışıyla gündem olan Tunaoğlu'nun kullandığı üslup ve tehditvari ifadeleri tepkilerin odağı olurken, dikkat çeken bir de iddia ortaya atıldı. 200 metrekarelik pastaneden kısa sürede 5. fabrikaya uzanan yükselişiyle konuşulan Tunaoğlu'yla ilgili paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti: "Her şey 2014'te başladı"

Elif Aslı Yıldız'ın eski haberleri de ortaya çıktı! "Her şey 2014'te başladı" diyerek o fotoğrafı paylaştı, 'Kendim çözmeyi severim' diyordu ama...

Bir tüketiciden gelen eleştiriye yazdığı yanıtla tepkilerin odağı haline gelen Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun hızlı yükselişi de bir anda merak konusu oldu. Gelen eleştiriye verdiği "Kendi işimi kendim çözmeyi severim" yanıtıyla dikkat çeken Tunaoğlu'nun kariyeri ve yaşamıyla özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddialar ise konuşulmaya başlandı.

200 METREKARELİK PASTENEDEN, 5. FABRİKAYA...

Ankara'da 200 metrekarelik bir pastaneyi satın alarak 30 bin metrekarelik çikolata devine dönüştüren Patiswiss Çikolata Ceo’su Elif Aslı Yıldız, 35 ülkeye yaptığı ihracatla adından söz ettirmişti. Verdiği bir röportajda elektrik elektronik mühendisi olarak sürdürdüğü çalışma hayatını hayali olan işi haline getirme kararıyla değiştirdiğini belirten Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu; kısa sürede 5. fabrikasını açmıştı.

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KÜFLÜ ÇİKOLATA PAYLAŞIMI SONRASI GÜNDEME GELDİ

Linkedin’de bir kullanıcı, aldığı Patiswiss marka çikolataların küflendiğine ilişkin fotoğrafları paylaşması sonrası verdiği yanıtla bir anda en çok konuşulan isimler arasına giren Tunaoğlu'nun üstten bir dille kullandığı ifadeler ve tehditvari üslubu ise tepki çekmişti.

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Öyle ki Tunaoğlu da gelen tepkiler sonrası paylaşımını silip, özür dilemişti.

KARİYERİ VE YAŞAMI MERCEK ALTINDA

Özellikle sosyal medyada günlerdir konuşulan Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun kariyeri ve yaşamı ise yakın mercek altına alınmaya başlandı.

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Tunaoğlu'nun daha önce medyada kendini sürekli ön plana çıkarmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

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"SIRADIŞI BÜYÜMESİNDE KAFAMA YATMAYAN ONLARCA SORU"

Tunaoğlu'nun kısa sürede geldiği konumla ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulunan gazeteci Gökhan Özbek ise "Sıradışı büyümesinde kafama yatmayan onlarca soru oldu" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY 1 KASIM 2014'TE BAŞLADI"

"Sadece bir pastaneci kızın 3,5 yılda 250 milyon dolara ( 8,125,000,000 TL) ulaşan cirosu ve bir işçi kadar vergi vermemesi… ( 41,000 TL vergi) Gece boyu araştırıyorum da şok oldum…" diyen Özbek; her şeyin 1 Kasım 2014 yılında başladığını iddia ederken, dikkat çeken de bir fotoğraf karesini paylaştı.

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