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Elinde altını olanlar dikkat! Uzmanından dikkat çeken yorum: 'Belki de arifesine yaşıyoruz'

14.11.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ons altın 1770 doları aşarak 3 ayın zirvesini gördü. 14 Kasım Pazartesi günü, 'Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?' sorularını araştırılırken, Uzmanlardan yatırımcılara uyarı son dakika uyarısı geldi…

Elinde altını olanlar dikkat! Uzmanından dikkat çeken yorum: 'Belki de arifesine yaşıyoruz'

Son dakika… Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. İçeride gram altın ise bin 56 liraya kadar çıktı. Rekor seviyesi 20 aralık'ta bin 58 ile kaydedilmişti. “Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?” sorusuna yanıt aranırken uzman isimden kritik bir yanıt geldi. Ons altın için 1800 dolar seviyesinin önemine vurgu yapılırken, Finansal danışman Tuncay Turşucu'dan altını olanlar için önemli uyarı geldi.

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ALTINDA SON DURUM

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel yüzde 1,02 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.053,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.054 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.762 dolardan işlem görüyor.

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ELİNDE ALTINI OLANLAR 'SATMASIN'

Ons altınla birlikte gram altında yükselişe geçti. Finansal danışman Tuncay Turşucu, ons altının bin 800 liraya kadar yükselir ise gram altın fiyatlarının daha da yükseliceğini öngörerek, gram altın olanlar için yükseldi satalım diye düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Bununla beraber Turşucu, 'Belki de fiyatlar daha da yükselecek, belki de arifesine yaşıyoruz. Özetle gram altın için, satılacak süreç değil. Elindekini tutmak, belki de yenisini almak içinde hazılıklı olunacak bir süreç yaşıyoruz' dedi.

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