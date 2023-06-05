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Elinde doları olanlar dikkat 21,00 TL'yi aştı! İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi euro ve dolar fiyatları

05.06.2023 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları 5 Haziran 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar akşam saatlerinde 21.08 TL seviyelerinden işlem gördü. Döviz kurunda son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 5 Haziran 2023 Pazartesi günü euro kaç TL? Dolar ne kadar?

Elinde doları olanlar dikkat 21,00 TL'yi aştı! İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi euro ve dolar fiyatları

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları ise bugün yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 5 Haziran 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 21.0742 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 21.0721 liradan, satış fiyatı ise 21.0764 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.80'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 22.5916 TL'den yapan euro şu anda 22.5455 TL alış ve 22.6379 TL satış fiyatına sahip.

sterlin

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 26,1500 TL alış, 26,5024 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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