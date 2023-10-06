"Elindekine sahip çık!" dedi, tarih verdi! Uzman isimden altın yatırımcılarına uyarı: "Bir anda fişi çekecekler"

Altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Elindeki varlıklara sahip çık" dedi ve ekim ayını işaret etti. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 6 Ekim 2023 Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları...

UZMAN İSİM UYARDI: "BU DÜŞÜŞLERİN ARKASINDAKİ HİKAYE..."

Altın ve gümüş fiyatlarındaki baskılanma sürerken yatırımcıların merak içinde olduğunu belirten uzman isim "Ons altın 1.816 dolara kadar geriledi, 1.925'ten düşüş başladı. Tamamen manipülasyon fiyatlaması. Dünyada hiçbir analistin öngöremediği bir operasyon gerçekleşti. Bu düşüşlerin arkasındaki hikaye sadece FED'in faiz artışıyla ilgili değil, büyük krizle ilgili" dedi.

Uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İnsanları zaten robot gibi yaptılar. Elimde dolarım var, altınım var, borsam var, ona sığınmış, çıksa da zengin olsam diyor. Seni zengin yapmayacaklar, boşuna hayal kurma. Bunun senaryosunu uygulamaya devam ediyorlar. Sert bir şekilde baskılıyorlar. İki ay sonra sert bir şekilde yükselebilir de. Merkez bankalarının işbirliği var dünyada."

"ELİNDEKİLERE SAHİP ÇIK"

Uzman isim son olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Neden faizleri merkez bankaları artırıyor? Enflasyonu düşürmek için. Enflasyon düşüyor mu? Hayır. O zaman ne oluyor? Düşürmeyecekler ki, düşmeyecek. Öyle zannet diye. Senin sattığın altını, gümüşü kim alacak. Onlar alacak. Kasım ayında merkez bankalarının altın stoklarındaki miktarı hep beraber göreceğiz. Merkez bankalarının en fazla altın alımı yaptığı yıl oldu. Şimdi 1825 dolara çekti. Stoklar yine artırılacak. Büyük bir ekonomik kriz ve jeopolik riskin hazırlığı yapılıyor. Büyük tufan geliyor diye uyardım. Elindeki varlıklara sahip çıkacaksın. Elinde altın ve gümüş bulunduranlar varlıklarına sahip çıkmalı. Üstüne ilave yapabiliyorsanız ilave yaparak süreci devam ettirmek çok mantıklı bir kara olacaktır. Bir anda fişi çekecekler ve hiç beklemediğiniz bir dünya piyasasına uyanacaksınız."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (6 EKİM 2023 CUMA)

Altın fiyatları, 6 Ekim 2023 Cuma günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.612,46 TL üzerinden yapan gram altın 1.616,29 liradan alınıyor, 1.616,58 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.007,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 10.927,00 liradan alınıyor, 11.011,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.520.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.482,00 liradan alınıyor, 5.525,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.760,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Ekim itibarıyla 2.732,00 liradan alınıyor, 2.762,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 6 Ekim günü 10.770.95 alış, 10.980.50 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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