Elini çabuk tutmayanın faturası yüksek geliyor! İşte düşürmenin yöntemi...

Kış aylarına adım adım yaklaşırken eğer henüz kombinizin bakımını yaptırmadıysanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Çünkü bakımı yapılmayan kombi ve temizlenmeyen petekler yeterince sıcaklık vermiyor. Bu durum faturaya da yansıyor.

"YAKITTAN TASARRUF SAĞLAMIŞ OLUYOR"

ATV Haber'de yer alan habere göre; kombici Kadir Bedel, "Bakımı yapılan kombinin gözlerinin hepsi yandığı için daha düzgün, daha temiz bir yanma oluyor. Haliyle yakıttan tasarruf sağlamış oluyor." dedi. Hava soğumaya, petekler de yavaş yavaş ısınmaya başlarken kombilerin kışa hazır mı olup olmadığı sorgulanmaya başladı.

Kombi dışarıdan çok sağlam, çok temiz gözüküyor olabilir ancak içine bakıldığında bambaşka görüntüyle karşılaşma olasılığı çok yüksek. Eğer her yıl düzenli olarak kombi bakımı yaptırılmazsa bu kişiye pahalıya patlayabilir.

"PETEKLER ISIYI EVE İYİ DAĞITACAĞI İÇİN FATURANIZ DÜŞECEK"

Kombici Kadir Bedel, "Yani 3-5 kuruş bakım parasından kaçarsak diğer parçaların değişmesine neden olacak. Ayrıca kombi değişimine kadar gidebilir. Düzenli olarak bakım yapılmadığı için çamurlu suyla petekleri ısıtmaya çalışıyor, kombi kendini çevirmeye çalışıyor. Haliyle filtreyi de tıkıyor, kombiye de zarar veriyor, pompanın da bozulmasına yani kombinin parçalarının bozulmasına sebep oluyor. Bunları temizleyince ısı verimi artacağı için kombi daha az çalışacak ve haliyle peteklere ısı daha iyi iletilecek. Petekler de ısıyı eve iyi dağıtacağı için faturanız düşecek." ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK FATURALAR GELİR"

Diğer yandan sadece kombi değil petekler için de bakım gerektiği belirtildi. Bedel "Zamanla peteklerin içinde oluşan çamur, tortu temizlenmediği sürece petekleriniz hem çok yakar, hem yüksek faturalar gelir, hem de bu ısıyı iletemez kombi." dedi.