Elon Musk, Murat Ülker, Mark Zuckerberg... Hepsi aynı listede! Dünyanın en zengin isimleri belli oldu: 4 Türk yerini aldı

Forbes dünyanın en zengin iş insanları listesini açıkladı. Dünyanın en zengin 10 kişisinin servetini yalnızca yüzde 1 oranında artırması dikkat çekti. Listeye bu yıl 4 Türk iş insanı da giriş yaptı. İşte 1 Eylül tarihinde yayımlanan dünyanın en zengin iş insanları listesi...

Ezgi Sivritepe

Forbes dergisinin 1 Eylül 2025 tarihli, dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı güncel milyarderler listesi yayımlandı. Küresel listede, ABD borsalarındaki son dönem performansının, servet artışlarına yön veren ana etken olduğu göze çarpıyor.

YÜZDE 1 ARTTI

10 kişisinin toplam net serveti yalnızca yüzde 1 artarak 21 milyar dolar yükseldi ve 2,13 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın en zengin 10 kişisi arasında Amerikalı olmayan tek kişi olan Bernard Arnault, 11,2 milyar dolarlık servet artışı sayesinde 10. sıradan 7. sıraya yükseldi.

Listede bu yıl dikkat çeken bir gelişme ise Türkiye'den dört iş insanının, kaydettikleri önemli servet artışlarıyla listeye girmeyi başarması oldu.

İşte en zenginler listesinde ilk 10:

10. Warren Buffett

Net serveti: 150.4 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway

9. Jensen Huang

Net serveti: 150.4 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Semiconductors

8. Steve Ballmer

Net serveti: 151.3 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Microsoft, LA Clippers, çeşitli yatırımlar

7. Bernard Arnault

Net serveti: 154.1 milyar dolar
Servetinin kaynağı: LVMH

6. Sergey Brin

Net serveti: 165.9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Google

5. Larry Page

Net serveti: 178.3 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Google

4. Jeff Bezos

Net serveti: 240.9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Amazon

3. Mark Zuckerberg

Net serveti: 253 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Meta

2. Larry Ellison

Net serveti: 270.9 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Oracle

1. Elon Musk

Net serveti: 415.6 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX, xAI, X

Forbes’un listesinde Türkiye’den de dört önemli iş insanı öne çıktı. İşte listeye giren Türk iş insanları....

1- Murat Ülker – 5,4 milyar $ | 731. sıra | +2 milyon $ (%0,04)

2- Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar $ | 875. sıra | +9 milyon $ (%0,20)

3-İpek Kıraç – 3 milyar $ | 1322. sıra | +21 milyon $ (%0,70)

4- Erman Ilıcak – 2,9 milyar $ | 1336. sıra | +1 milyon $ (%0,03)

