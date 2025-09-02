Elon Musk, Murat Ülker, Mark Zuckerberg... Hepsi aynı listede! Dünyanın en zengin isimleri belli oldu: 4 Türk yerini aldı

Forbes dergisinin 1 Eylül 2025 tarihli, dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı güncel milyarderler listesi yayımlandı. Küresel listede, ABD borsalarındaki son dönem performansının, servet artışlarına yön veren ana etken olduğu göze çarpıyor.

YÜZDE 1 ARTTI

10 kişisinin toplam net serveti yalnızca yüzde 1 artarak 21 milyar dolar yükseldi ve 2,13 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın en zengin 10 kişisi arasında Amerikalı olmayan tek kişi olan Bernard Arnault, 11,2 milyar dolarlık servet artışı sayesinde 10. sıradan 7. sıraya yükseldi.

Listede bu yıl dikkat çeken bir gelişme ise Türkiye'den dört iş insanının, kaydettikleri önemli servet artışlarıyla listeye girmeyi başarması oldu.

İşte en zenginler listesinde ilk 10:



10. Warren Buffett



Net serveti: 150.4 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Berkshire Hathaway

9. Jensen Huang



Net serveti: 150.4 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Semiconductors

8. Steve Ballmer



Net serveti: 151.3 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Microsoft, LA Clippers, çeşitli yatırımlar

7. Bernard Arnault



Net serveti: 154.1 milyar dolar

Servetinin kaynağı: LVMH

6. Sergey Brin



Net serveti: 165.9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Google

5. Larry Page



Net serveti: 178.3 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Google

4. Jeff Bezos



Net serveti: 240.9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Amazon

3. Mark Zuckerberg



Net serveti: 253 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Meta

2. Larry Ellison



Net serveti: 270.9 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Oracle

1. Elon Musk



Net serveti: 415.6 milyar dolar

Servetinin kaynağı: Tesla, SpaceX, xAI, X

Forbes’un listesinde Türkiye’den de dört önemli iş insanı öne çıktı. İşte listeye giren Türk iş insanları....



1- Murat Ülker – 5,4 milyar $ | 731. sıra | +2 milyon $ (%0,04)

2- Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar $ | 875. sıra | +9 milyon $ (%0,20)

3-İpek Kıraç – 3 milyar $ | 1322. sıra | +21 milyon $ (%0,70)

4- Erman Ilıcak – 2,9 milyar $ | 1336. sıra | +1 milyon $ (%0,03)